Premios Platino 2026: Guillermo Francella y "El Eternauta" se llevaron todos los flashes de la gala

La Riviera Maya vivió una jornada de celebración este sábado con motivo de la 13ª edición de los Premios Platino , uno de los reconocimientos más importantes para la industria audiovisual en español y portugués . El Teatro Gran Tlachco , dentro del Parque Xcaret en México , fue el escenario elegido para una gala marcada por la emoción.

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La ceremonia estuvo conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo , quienes llevaron adelante una noche con presencia de numerosas figuras y espectáculos musicales en vivo .

Entre las actuaciones destacadas se presentaron María Becerra , Camilo , Manuel Carrasco y el dúo Tony Grox junto a LUCYCALYS , ganadores del Benidorm Fest 2026 , aportando energía y color al evento.

La Riviera Maya vibró con el reconocimiento a la trayectoria del actor argentino.

El instante más conmovedor de la velada se produjo cuando Guillermo Francella subió al escenario para recibir el Premio de Honor . El reconocimiento fue entregado por Enrique Cerezo , presidente ejecutivo de los Premios Platino , en homenaje a la extensa carrera del actor y a su valioso aporte al audiovisual de América Latina .

Francella, claramente emocionado, fue despedido con una ovación general por parte del público y sus colegas, en un momento que repasó sus décadas de trayectoria y reafirmó su vigencia como una de las figuras más destacadas del cine y la televisión.

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"El Eternauta" fue la gran ganadora en TV en los Premios Platino 2026

La producción El Eternauta se consolidó como la gran ganadora de la velada al quedarse con los principales reconocimientos del apartado televisivo. La adaptación de la emblemática historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López obtuvo el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental, además de sumar distinciones en rubros de interpretación, dirección y aspectos técnicos.

Ricardo Darín fue reconocido como Mejor Actor en Miniserie o Teleserie, mientras que Andrea Pietra y César Troncoso se quedaron con los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto, respectivamente.

A su vez, Bruno Stagnaro fue distinguido como Mejor Creador, y la producción también se impuso en categorías como Mejor Música Original, Mejor Montaje y Mejores Efectos Especiales, entre otras.

Todos los ganadores de los Premios Latino 2026

Los argentinos arrasaron en los Premios Platino.

Cine

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O Agente Secreto

O Agente Secreto Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: La Cena

La Cena Mejor Película de Animación: Olivia & las Nubes

Olivia & las Nubes Mejor Película Documental: Apocalipse nos Trópicos

Apocalipse nos Trópicos Mejor Ópera Prima: Sorda

Sorda Premio al Cine y Educación en Valores: Belén

Belén Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura (O Agente Secreto)

La Riviera Maya se vistió de fiesta este sábado para celebrar la 13° edición de los Premios Platino, el evento más esperado por la industria audiovisual en español y portugués.

Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa (Los Domingos)

Blanca Soroa (Los Domingos) Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes (Sorda)

Álvaro Cervantes (Sorda) Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate (Belén)

Camila Pláate (Belén) Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza, Mateus Alves (O Agente Secreto)

Tomaz Alves Souza, Mateus Alves (O Agente Secreto) Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano, Matheus Farias (O Agente Secreto)

Eduardo Serrano, Matheus Farias (O Agente Secreto) Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira (O Agente Secreto)

Thales Junqueira (O Agente Secreto) Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce (Sirât)

Mauro Herce (Sirât) Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas (Sirât)

Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas (Sirât) Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís (La Cena)

Helena Sanchís (La Cena) Mejores Efectos Especiales: Pep Claret (Sirât)

Pep Claret (Sirât) Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz (El Cautivo)

Blanca Soroa.

Televisión

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental: El Eternauta

El Eternauta Mejor Serie de Larga Duración: Beleza Fatal

Beleza Fatal Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Ricardo Darín (El Eternauta)

Ricardo Darín (El Eternauta) Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Paulina Gaitán (Las Muertas)

Paulina Gaitán (Las Muertas) Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: César Troncoso (El Eternauta)

César Troncoso (El Eternauta) Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Andrea Pietra (El Eternauta)

Andrea Pietra (El Eternauta) Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie: Bruno Stagnaro (El Eternauta)

Bruno Stagnaro (El Eternauta) Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie: Federico Jusid (El Eternauta)

Ricardo Darín (El Eternauta).

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie: Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow (El Eternauta)

Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow (El Eternauta) Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie: Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un Instante)

Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un Instante) Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie: Álex Catalán (Anatomía de un Instante)

Álex Catalán (Anatomía de un Instante) Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie: Daniel de Zayas (Anatomía de un Instante)

Daniel de Zayas (Anatomía de un Instante) Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie: Fernando García (Anatomía de un Instante)

Fernando García (Anatomía de un Instante) Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol (El Eternauta)

Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol (El Eternauta) Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie: Marcos Cáceres, Dolores Giménez (Menem)

El Eternauta.

Una noche de fiesta para el talento argentino y latinoamericano

La edición 2026 de los Premios Platino dejó en claro el peso de la producción argentina y latinoamericana en el mapa audiovisual global. El homenaje a Guillermo Francella y el éxito de “El Eternauta” marcaron una gala inolvidable, donde la emoción, el reconocimiento y la celebración del talento fueron los grandes protagonistas.