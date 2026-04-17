Premios San Francisco de Asís: Luciana Álvarez y el newcom de Alto Comedero entre los distinguidos

Se entregaron los Premios San Francisco de Asís en su 29ª edición, evento que organiza la Fundación Niños 2000 con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y que reconoce a los protagonistas del deporte de Jujuy

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La taekwondista Luciana Álvarez de La Quiaca , recibió el San Francisco de Oro en la categoría deporte federado , mientras que el equipo de newcom de Alto Comedero fue distinguido con el San Francisco de Oro en la categoría social.

Tras recibir el premio mayor por su desempeño, Luciana Álvarez dijo que “estoy muy feliz, fue una sorpresa. Es una motivación para seguir entrenando y mejorando. Saber que hay un reconocimiento al esfuerzo es muy importante”.

Embed - El intendente Raúl Jorge encabezó la entrega de los Premios San Francisco de Asís

“Una sociedad que celebra el deporte”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, encabezó la entrega y valoró la continuidad de estos premios. “Un año más colaborando con estos premios, junto a la Fundación Niños 2000 y Benicio Ruiz, con esta idea que hemos tomado inmediatamente para que forme parte de las actividades oficiales”, expresó.

Premios San Francisco de Asís: Luciana Álvarez y el newcom de Alto Comedero los ganadores Premios San Francisco de Asís: Luciana Álvarez y el newcom de Alto Comedero los ganadores

Premios San Francisco de Asís Premios San Francisco de Asís

Destacó la evolución del certamen al incorporar un jurado, lo que permite que las distinciones sean “más democráticas, justas, participativas e inclusivas. Lo que mejor define el orgullo jujeño es reconocernos como una sociedad que lucha, que trabaja y que celebra el deporte como una forma de combatir las debilidades del ser humano y de la comunidad, donde se dan ejemplos extraordinarios como los que vimos en esta gran fiesta”.

El presidente de la Fundación Niños 2000, Benicio Ruiz, destacó a la trayectoria del premio: “Son 29 años de arduo trabajo, pero vale la pena. Los deportistas hacen un esfuerzo enorme, dejan muchas cosas en el camino, y este reconocimiento busca poner en valor todo ese sacrificio”. Además, agradeció el acompañamiento del municipio y anticipó que ya se trabaja en la próxima edición.