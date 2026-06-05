Mundial 2026: las nuevas reglas que marcarán un antes y un después en el fútbol

El fútbol internacional se encamina hacia una etapa de cambios profundos . El Mundial 2026 no será histórico únicamente por su formato ampliado de 48 selecciones y su organización conjunta entre Estados Unidos , México y Canadá , sino también porque marcará el estreno del conjunto de reformas reglamentarias más relevantes.

Las modificaciones promovidas por la International Football Association Board (IFAB) y avaladas por la FIFA apuntan a metas concretas : incrementar el tiempo de juego real , disminuir las actitudes antideportivas , reforzar los recursos del arbitraje y preservar los principios fundamentales del fútbol .

La inquietud de las autoridades del fútbol es clara. Distintas investigaciones señalan que, de los 90 minutos de un partido, solo entre 48 y 52 se desarrollan con pelota en movimiento real .

El tiempo restante se diluye entre cortes del juego , demoras intencionales , reclamos , simulaciones y reanudaciones lentas . Frente a este panorama, el Mundial 2026 funcionará como un gran banco de pruebas para aplicar una nueva lógica : reducir las pausas , aumentar el tiempo efectivo y exigir mayor responsabilidad a cada protagonista.

El arquero ya no podrá administrar el reloj

Durante mucho tiempo, los arqueros utilizaron la tenencia prolongada del balón como un recurso habitual para hacer correr el reloj y bajar el ritmo del encuentro.

Histórico cambio en el fútbol.

Con la nueva normativa, cuando un guardameta tenga la pelota en sus manos contará con un máximo de ocho segundos para reanudar el juego. En los últimos cinco segundos, el árbitro marcará una cuenta regresiva visible para todos. Si el tiempo se excede, el equipo rival será beneficiado con un tiro de esquina.

Ejemplo técnico

Un equipo está arriba 1-0 con cinco minutos por jugar. El arquero controla un centro y decide demorar la reanudación del juego para hacer correr el reloj. El árbitro comienza la cuenta regresiva visible y, al excederse los ocho segundos, sanciona con un tiro de esquina a favor del rival.

La vieja penalización del tiro libre indirecto había quedado casi en desuso en la práctica arbitral. Esta nueva regla apunta a establecer una sanción más clara, inmediata y con impacto directo en lo táctico.

Las nuevas reglas en el fútbol mundial.

Saques de banda y saques de meta: solo cinco segundos

La normativa contra la pérdida intencional de tiempo también se aplicará en las reanudaciones del juego. Cuando el balón esté colocado de forma reglamentaria para ejecutar la acción, el árbitro tendrá la facultad de comenzar una cuenta regresiva visible de cinco segundos. Si el jugador encargado de ejecutar la jugada se demora en ponerla en marcha:

Si se trata de un saque de meta , el equipo contrario será beneficiado con un tiro de esquina .

, el equipo contrario será beneficiado con un . En el caso del saque lateral, la posesión del balón pasará automáticamente al adversario.

Ejemplo técnico

Un jugador que ocupa el lateral se prepara para realizar un saque de banda y retrasa de forma intencional la ejecución con el objetivo de ganar tiempo. Si excede el tiempo permitido por el reglamento, la posesión pasará automáticamente al equipo rival. La medida busca un objetivo directo: incrementar el tiempo de juego real y suprimir interrupciones innecesarias o forzadas.

La mayor transformación reglamentaria de la era moderna verá la luz en Estados Unidos, México y Canadá.

Fin de las sustituciones eternas

Otra de las variantes reglamentarias apunta a una situación habitual en el fútbol moderno. A partir del Mundial 2026, el jugador que sea reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para salir del campo de juego.

En caso de demorar de forma intencional su salida, el futbolista que ingrese como sustituto deberá permanecer fuera del terreno de juego durante un minuto antes de poder incorporarse a la acción.

Ejemplo técnico

Un equipo sostiene una ventaja ajustada a los 88 minutos de juego. El futbolista que es reemplazado recorre el campo de manera lenta y deliberada con la intención de hacer correr el reloj. Como penalización, su conjunto deberá disputar un minuto con un jugador menos. De esta forma, la sanción deja de tener un carácter meramente formal y pasa a incidir de manera directa en el planteo táctico del partido.

Cambio radical en el fútbol mundial.

Las interrupciones médicas tendrán consecuencias

La FIFA también resolvió intervenir sobre otra práctica frecuente: el uso táctico de las asistencias médicas para interrumpir el desarrollo del juego y frenar el ritmo del partido.

Cuando un jugador sea atendido dentro del campo, deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto una vez que se reanude el encuentro, excepto en casos de conmoción cerebral, traumatismos en la cabeza o lesiones de mayor gravedad.

Ejemplo técnico

Un zaguero pide atención médica justo en un tramo en el que su equipo está siendo sometido por un ataque intenso del rival. Una vez asistido, deberá permanecer un minuto fuera del campo. La disposición apunta a reducir las simulaciones y promover una mayor fluidez en el desarrollo del juego.

Cambios en las reglas para los arqueros.

Un VAR con mayores facultades

La asistencia tecnológica en el arbitraje ampliará de forma considerable su alcance. Desde el Mundial 2026, el VAR tendrá habilitación para intervenir en acciones que hasta ahora quedaban fuera del protocolo habitual. Entre esas situaciones se incluyen:

Segundas amonestaciones que terminen en expulsión en casos donde se detecte un error evidente de tipo técnico o de criterio arbitral.

Casos en los que se haya identificado de manera incorrecta al futbolista sancionado .

. Determinadas resoluciones de carácter administrativo previas a la reanudación del juego.

previas a la reanudación del juego. Errores puntuales vinculados a la asignación indebida de tiros de esquina.

Ejemplo técnico

El árbitro sanciona con una segunda tarjeta amarilla al futbolista número 5, cuando en realidad la falta fue cometida por el número 15. En el pasado, este tipo de equivocación podía sostenerse sin modificación. Con el nuevo criterio, el VAR estará habilitado para intervenir y corregir la identificación del jugador que debe ser sancionado.

Árbitro sanciona con una tarjeta amarilla.

La gran revolución: el VAR llegará al balón detenido

Se trata, probablemente, del cambio más relevante del nuevo conjunto de reglas. La IFAB avaló una precisión normativa que habilita la intervención del VAR en aquellas jugadas en las que una infracción previa a la ejecución de un tiro libre o un saque de esquina influya de manera directa en la acción posterior, ya sea en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

Ejemplo técnico

Antes de que se ponga en juego un tiro de esquina, un defensor comete una falta evidente sobre un atacante dentro del área, ya sea mediante un empujón o una sujeción. En ese momento el balón todavía no ha sido reanudado. La jugada sigue su curso y termina en gol.

Si el VAR considera que esa infracción previa tuvo incidencia directa en el desarrollo de la acción, podrá sugerir una revisión en el campo (OFR). Luego de analizar la jugada en el monitor, el árbitro tendrá la posibilidad de invalidar el tanto, sancionar al responsable y ordenar que la reanudación se ejecute nuevamente.

VAR.

Una prueba durante el Mundial

Esta extensión del protocolo será puesta bajo especial observación durante el Mundial 2026, donde actuará como un auténtico banco de pruebas en condiciones reales de competencia.

La FIFA busca comprobar si esta herramienta puede consolidarse como un recurso efectivo para reducir las constantes sujeciones, empujones y bloqueos que suelen darse en las jugadas de pelota parada y que, en muchas ocasiones, no son detectados por el cuerpo arbitral.

Tolerancia cero frente a la discriminación

La FIFA y la IFAB resolvieron además reforzar su posición frente a toda forma de conducta discriminatoria. Las nuevas normas fijan un principio de tolerancia cero ante actitudes racistas, xenófobas, homofóbicas o cualquier otra expresión que vulnere la dignidad de las personas.

mundial 2026 Mundial 2026: las nuevas reglas que implementa la FIFA y que cambian el ritmo del juego

Asimismo, se pondrá especial énfasis en los jugadores que intenten encubrir mensajes ofensivos, tapándose la boca de manera intencional con las manos, los brazos o la camiseta para evitar ser identificados.

Ejemplo técnico

En el transcurso de una discusión dentro del partido, un futbolista se tapa la boca mientras emite expresiones de carácter discriminatorio dirigidas a un rival. Aunque busque disimular su accionar, las imágenes, los informes del cuerpo arbitral o cualquier otro tipo de evidencia podrán ser utilizados para abrir procesos disciplinarios de carácter estricto.

El mensaje de la FIFA es categórico: toda conducta discriminatoria será perseguida, analizada y castigada con el máximo rigor previsto por el reglamento.

Protestar abandonando el terreno de juego también será castigado

Otra de las modificaciones en materia disciplinaria está orientada a resguardar la autoridad de los árbitros. Aquellos futbolistas que decidan salir intencionalmente del campo o se nieguen a seguir en competencia como gesto de protesta ante una determinación arbitral podrán ser objeto de sanciones más estrictas.

Protestas al árbitro.

Ejemplo técnico

Luego de una revisión del VAR que ratifica la sanción de un penal, algunos futbolistas se retiran del campo de juego como forma de presión hacia el árbitro o con la intención de demorar la reanudación del partido. La nueva formulación del reglamento apunta a eliminar este tipo de protestas grupales y garantizar el desarrollo normal del encuentro.

Comunicación pública de las decisiones VAR

Otra de las novedades que seguirá extendiéndose es la posibilidad de comunicar al público ciertas resoluciones arbitrales luego de una revisión del VAR. Tras una OFR, el juez principal podrá dar una explicación breve sobre la decisión tomada utilizando los sistemas de audio y video disponibles en el estadio.

Objetivo

Mayor transparencia .

. Mejor comprensión de las decisiones.

de las decisiones. Acercar el arbitraje a jugadores, entrenadores y espectadores.

La mayor transformación reglamentaria de la era moderna verá la luz en Estados Unidos, México y Canadá1

Un nuevo fútbol 2026 comienza

Las reformas impulsadas por la IFAB no se limitan a simples retoques del reglamento: implican un cambio de fondo en la forma de entender el fútbol contemporáneo. Menos interrupciones intencionales del juego, más tiempo efectivo en cancha, mayor exigencia de responsabilidad individual y un fortalecimiento del Fair Play.

A esto se suman más recursos tecnológicos para la corrección de errores, un sistema de VAR más ágil y simplificado, una postura de tolerancia cero ante conductas discriminatorias y un mayor control de las jugadas a pelota parada. Además, el VAR ampliará su alcance para intervenir en situaciones que hasta ahora quedaban fuera de su radio de acción.

Las nuevas reglas del fútbol.

El veredicto técnico: ¿Solución o sobrecarga arbitral?

El Mundial 2026 no será una edición más del certamen, sino que funcionará como el escenario de prueba más riguroso de la era moderna. El resultado de esta transformación reglamentaria dependerá de la coherencia en la aplicación de los criterios arbitrales y de la capacidad de jugadores, entrenadores y demás protagonistas para aceptar que el fútbol ha optado, de manera definitiva, por priorizar la transparencia y la justicia deportiva por sobre cualquier forma de especulación.