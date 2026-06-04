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4 de junio de 2026 - 21:37
Sociedad.

WhatsApp suma a Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

WhatsApp actualizó temporalmente el emoji del balón de fútbol y ahora muestra a Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
WhatsApp cambia el emoji de fútbol por Trionda, la pelota del Mundial 2026

WhatsApp cambia el emoji de fútbol por Trionda, la pelota del Mundial 2026

WhatsApp cambió temporalmente el emoji clásico del balón de fútbol por Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026. La actualización estará disponible desde este 4 de junio y se mantendrá hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA.

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Trionda llegó a WhatsApp

La fiebre mundialista ya empezó a sentirse en el entorno digital y WhatsApp decidió sumarse con una actualización especial para sus usuarios.

Desde este 4 de junio, la plataforma modificó la apariencia del clásico emoji de fútbol para mostrar una versión inspirada en Trionda, el balón oficial que se utilizará en el Mundial 2026. Los usuarios podrán enviar el nuevo diseño en mensajes, chats grupales y también utilizarlo como reacción dentro de sus conversaciones.

La inesperada caída en la versión web del popular servicio de mensajería sorprendió a millones, quienes buscaron respuestas en redes sociales.
WhatsApp cambia el emoji de f&uacute;tbol por Trionda, la pelota del Mundial 2026

WhatsApp cambia el emoji de fútbol por Trionda, la pelota del Mundial 2026

Un cambio especial por el Mundial

El funcionamiento del emoji no cambia, pero sí su aspecto visual, que ahora refleja la identidad gráfica del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La actualización forma parte de una alianza entre WhatsApp y adidas, marca encargada de desarrollar el balón oficial de la competencia.

Con esta iniciativa, ambas compañías buscan acercar el clima del Mundial a millones de personas que utilizan diariamente la aplicación de mensajería.

Qué representa Trionda

El nombre Trionda surge de la idea de las “tres ondas”, en referencia a los tres países anfitriones del Mundial 2026. Su diseño incorpora los colores rojo, verde y azul, asociados con Canadá, México y Estados Unidos. También incluye elementos inspirados en símbolos representativos de cada país, como la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y las estrellas estadounidenses.

Se viene el Mundial 2026
Se viene el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026

Cómo es la pelota del Mundial 2026

Trionda fue diseñada con cuatro paneles principales que convergen en una estructura triangular central. Esta configuración busca optimizar el vuelo y el comportamiento del balón durante los partidos. La llegada del balón oficial al ecosistema de WhatsApp forma parte de las acciones especiales que la plataforma prepara rumbo al Mundial 2026.

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