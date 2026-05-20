¿Qué pasó con WhatsApp Web?

Miles de usuarios en distintos países se vieron afectados por un problema en WhatsApp Web . Al acceder a web.whatsapp.com , el sitio enviaba de manera inesperada a la página de inicio de sesión de Facebook , lo que provocó confusión y numerosos reclamos en redes sociales .

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El inconveniente comenzó a detectarse durante la tarde y perjudicó tanto a personas que buscaban iniciar una nueva sesión como a quienes ya utilizaban la plataforma y fueron expulsados inesperadamente . En vez de mostrarse el habitual código QR de WhatsApp Web , aparecía una pantalla relacionada con Facebook , servicio que también pertenece a Meta .

La inesperada caída en la versión web del popular servicio de mensajería sorprendió a millones.

El problema se viralizó rápidamente en X , donde personas de distintos lugares del mundo comenzaron a publicar imágenes y comentarios sobre la falla . En Reddit , una discusión bajo el nombre “Whatsapp web became facebook” (“Whatsapp Web se convirtió en Facebook”) reunió cientos de respuestas en apenas unas horas.

“De repente, la sesión se terminó y me apareció una página de inicio de Facebook”, relató uno de los usuarios perjudicados. Otros remarcaron que la caída afectó tareas de trabajo y canales de atención comercial.

Las quejas y comentarios comenzaron a multiplicarse rápidamente en X. “A alguien le pasó con Whatsapp web que se cerró la sesión y ahora pide abrir con Facebook”, escribió el usuario argentino Matías Martínez al referirse al inconveniente.

Quejas de usuarios en Reddit por la caída de Whatsapp Web.

En tanto, Brayan Caicedo, desde Bogotá, Colombia, compartió un video intentando acceder al servicio junto a un mensaje de sorpresa: “Alguien le está pasando lo mismo? y por qué pasa esto? Qué pasó!”.

Aunque el inconveniente generalizado habría quedado resuelto cerca de las 21, hora argentina, Meta todavía no difundió información oficial acerca de las causas del problema.

La empresa tampoco aclaró si el desperfecto estuvo relacionado con una falla de autenticación, un error en las redirecciones o una vinculación accidental entre plataformas. Además, no brindó detalles sobre cuántos países o usuarios se vieron afectados por el episodio.

Lluvia de reclamos por caída de WhatsApp Web.

Por qué esta falla afectó tan gravemente a usuarios y empresas

Lo ocurrido volvió a exponer el alto nivel de dependencia que existe a nivel mundial de los servicios de Meta para la comunicación tanto privada como laboral. En especial, WhatsApp Web ocupa un rol clave para compañías, áreas de soporte y empleados que trabajan de forma remota y necesitan utilizar la plataforma desde la computadora junto a otras herramientas.

Los reclamos también quedaron registrados en sitios dedicados al seguimiento de fallas y en publicaciones realizadas en X, donde distintos usuarios comentaron:

Problemas para iniciar sesión en WhatsApp Web

Cierres inesperados de sesión sin previo aviso

Redireccionamientos permanentes hacia Facebook

Falla masiva de WhatsApp Web.

En medio del inconveniente, algunos usuarios aseguraron haber encontrado alternativas momentáneas al utilizar la versión de escritorio o actualizar la página en reiteradas ocasiones.