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20 de mayo de 2026 - 08:36
Jujuy.

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados

Esta mañana se registró un choque en cadena en inmediaciones al barrio Sargento Cabral, sobre ruta 9. Hasta el momento habría tres autos involucrados.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados

Un choque en cadena se registró este martes sobre la ruta 9, en inmediaciones del barrio Sargento Cabral, generando complicaciones en el tránsito y la intervención del personal de Seguridad Vial.

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Según se informó oficialmente, el siniestro ocurrió en sentido norte-sur y dejó como saldo varios vehículos involucrados. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre personas heridas ni sobre las causas que provocaron la colisión.

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Tránsito reducido y circulación con precaución

Tras el hecho vial, las autoridades dispusieron la reducción de media calzada para permitir las tareas de regulación y asistencia en la zona. Por este motivo, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución.

Desde el operativo de tránsito recomendaron mantener una velocidad reducida, respetar la distancia de frenado y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Intervención de Seguridad Vial

Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial trabajan en el sector ordenando la circulación vehicular mientras se desarrollan las pericias y el retiro de los automóviles involucrados.

La situación provocó demoras en el tránsito durante varios minutos, especialmente para quienes circulaban en sentido norte-sur sobre la Ruta Nacional 9.

Recomendaciones para evitar accidentes

Ante este tipo de incidentes, las autoridades recordaron la importancia de respetar las señales de tránsito, mantener la distancia adecuada entre vehículos y conducir con mayor precaución en sectores de alta circulación.

Además, pidieron a los automovilistas evitar maniobras bruscas y estar atentos a las condiciones del camino para prevenir nuevos siniestros viales.

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