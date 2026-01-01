Parte médico del choque en cadena en Bárcena: son seis los heridos y uno está en código rojo

Choque en cadena en Bárcena

Minutos antes de las 17 horas, tres vehículos protagonizaron un impactante choque sobre la Ruta Nacional 9, en la Cuesta de Bárcena, a pocos kilómetros del ingreso a Volcán. Según el reporte del SAME al que pudo acceder TodoJujuy.com, seis personas fueron hospitalizadas debido a las heridas de gravedad que presentaban. Uno de los involucrados se encuentra en código rojo, con un traumatismo encéfalocraneano (TEC).

Choque en Bárcena Detalles del parte médico de los heridos en el choque en Bárcena Cómo fue el choque en cadena Según los datos confirmados por nuestro medio, tres vehículos protagonizaron un choque sobre la Ruta Nacional 9, en la Cuesta de Bárcena, a pocos metros de la localidad de Volcán. De manera preliminar, uno de los automóviles se habría cruzado de carril e impactado de frente contra otro rodado, lo que derivó en que un tercer vehículo también se viera involucrado en el siniestro.

Tras el siniestro vial, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes. En el operativo intervinieron seis ambulancias, ya que el saldo fue de seis personas heridas: un paciente en código rojo, tres en código amarillo y dos en código verde.

multiple choque Fuerte choque en Barcena sobre ruta 9 Información sobre los heridos En cuanto a los heridos, desde el SAME informaron que el paciente ingresado en código rojo sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC). En tanto, las otras cinco personas presentaron TEC moderados y politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.