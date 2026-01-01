Parte médico del choque en cadena en Bárcena: son seis los heridos y uno está en código rojo

Detalles del parte médico de los heridos en el choque en Bárcena
Cómo fue el choque en cadena
Según los datos confirmados por nuestro medio, tres vehículos protagonizaron un choque sobre la Ruta Nacional 9, en la Cuesta de Bárcena, a pocos metros de la localidad de Volcán. De manera preliminar, uno de los automóviles se habría cruzado de carril e impactado de frente contra otro rodado, lo que derivó en que un tercer vehículo también se viera involucrado en el siniestro.
Tras el siniestro vial, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes. En el operativo intervinieron seis ambulancias, ya que el saldo fue de seis personas heridas: un paciente en código rojo, tres en código amarillo y dos en código verde.
Información sobre los heridos
En cuanto a los heridos, desde el SAME informaron que el paciente ingresado en código rojo sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC). En tanto, las otras cinco personas presentaron TEC moderados y politraumatismos en distintas partes del cuerpo.