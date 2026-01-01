jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 20:03
Jujuy.

Parte médico del choque en cadena en Bárcena: son seis los heridos y uno está en código rojo

A través del parte médico emitido por el SAME, se conoció que en total seis personas resultaron heridas debido al fuerte choque que se produjo este jueves 1 de enero en la Cuesta de Bárcena.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque en cadena en Bárcena

Choque en cadena en Bárcena

Policiales.

Manejaba alcoholizado, chocó contra un colectivo en Jujuy y dejó casi 20 heridos
Asueto en Jujuy este viernes 2 de enero
Importante.

Asueto el 2 de enero en Jujuy: a quiénes contempla y cómo serán las actividades

Choque en Bárcena

Detalles del parte médico de los heridos en el choque en Bárcena

Cómo fue el choque en cadena

Según los datos confirmados por nuestro medio, tres vehículos protagonizaron un choque sobre la Ruta Nacional 9, en la Cuesta de Bárcena, a pocos metros de la localidad de Volcán. De manera preliminar, uno de los automóviles se habría cruzado de carril e impactado de frente contra otro rodado, lo que derivó en que un tercer vehículo también se viera involucrado en el siniestro.

Tras el siniestro vial, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes. En el operativo intervinieron seis ambulancias, ya que el saldo fue de seis personas heridas: un paciente en código rojo, tres en código amarillo y dos en código verde.

multiple choque
Fuerte choque en Barcena sobre ruta 9

Fuerte choque en Barcena sobre ruta 9

Información sobre los heridos

En cuanto a los heridos, desde el SAME informaron que el paciente ingresado en código rojo sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC). En tanto, las otras cinco personas presentaron TEC moderados y politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

