viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 11:19
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

El encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy se jugará el martes 24 de febrero a las 21:15 en el estadio Padre Martearena.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.

¡Atención, Salta! A partir de hoy viernes 20 de febrero a las 12:00, se habilita la venta de entradas online para el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy, que se jugará el martes 24 de febrero a las 21:15 en el estadio Padre Martearena, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, a través del sitio www.deportick.com.

Para quienes prefieran adquirir las entradas en forma presencial, habrá venta el domingo 22 de febrero, de 15 a 20, en la boletería Norte del estadio, situada sobre avenida Fernández Molinas.

Canje de entradas

Asimismo, el lunes 23 de febrero, en el horario de 9 a 18, y el martes 24 de febrero, de 12 a 19, se llevará a cabo el canje de entradas en el estadio Delmi, ubicado en O’Higgins 1500, Salta.

Boca volverá a jugar en Salta por la Copa Argentina.

Precios

Los valores de las entradas para presenciar el encuentro son los siguientes: 40.000 pesos para niños de hasta 11 años en la popular, 50.000 pesos la entrada general de popular, 70.000 pesos para la platea preferencial descubierta y 90.000 pesos para la platea cubierta de Boca.

Todas las boleterías disponen de PosNet, lo que permite comprar los tickets tanto con efectivo como con tarjeta de débito. Cabe señalar que no habrá venta ni canje de entradas el día del partido en el estadio Padre Martearena.

La venta de entradas para el partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy.

Personas con discapacidad

La entrega de credenciales tendrá lugar el lunes 23 de febrero, entre las 9 y las 14, en la boletería Sur del estadio Padre Martearena, ubicado sobre avenida Tavella.

