Boca Juniors empató con Cruzeiro y definirá su pase a octavos en la última fecha

Boca Juniors empató 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera , por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y deberá ganar en la última jornada para asegurar su clasificación a los octavos de final.

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El conjunto argentino comenzó en ventaja gracias al tanto de Miguel Merentiel, pero el equipo brasileño reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad por intermedio de Fagner. Sobre el cierre, el VAR anuló un gol del triunfo para Boca y el encuentro terminó envuelto en polémicas.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda arrancó mejor el partido y logró ponerse arriba a los 15 minutos del primer tiempo. Tras un centro cerrado de Leandro Paredes, Miguel Merentiel desvió la pelota dentro del área y marcó el 1-0 para desatar el festejo en La Bombonera.

Después del gol, Boca generó varias situaciones para ampliar la diferencia, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Otávio, una de las figuras del encuentro. El conjunto local dominó gran parte de la etapa inicial, aunque no logró traducir esa superioridad en el marcador.

Cruzeiro reaccionó en el complemento

En el inicio de la segunda mitad, Cruzeiro adelantó sus líneas y comenzó a manejar más la pelota. A los 53 minutos, Fagner apareció para convertir el empate tras una jugada que fue revisada por el VAR debido a una presunta mano previa en el origen de la acción.

Pese a la revisión tecnológica, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió convalidar el tanto y el marcador quedó igualado 1-1.

Con el resultado abierto, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, aunque los arqueros respondieron cada vez que fueron exigidos.

Expulsión, VAR y final polémico

El partido ganó intensidad en el tramo final y Cruzeiro quedó con diez jugadores a los 67 minutos por la expulsión de Gerson, sancionada luego de la intervención del VAR por una fuerte infracción sobre Leandro Paredes.

Boca parecía quedarse con el triunfo a los 88 minutos cuando Merentiel volvió a convertir, pero nuevamente la tecnología intervino. Tras revisar la jugada en el monitor, Valenzuela anuló el gol por una mano previa de Milton Delgado.

En la última acción del encuentro, los jugadores y el público local reclamaron un penal por una supuesta mano de Lucas Romero dentro del área, aunque el árbitro decidió no sancionar la infracción.

La clasificación se definirá en la última fecha

Con este empate, Boca quedó obligado a ganar en la sexta y última fecha del Grupo D para no depender de otros resultados. El Xeneize recibirá a Universidad Católica el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera.

Por su parte, Cruzeiro enfrentará a Barcelona SC en Brasil en el otro encuentro decisivo de la zona. Ambos partidos se jugarán en simultáneo desde las 21:30, hora argentina.