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6 de mayo de 2026 - 10:55
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Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores 2026

El equipo argentino perdió en Ecuador y quedó sin posibilidad de fallar: la clasificación a octavos de Boca se definirá en las dos jornadas finales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo quedó Boca en su grupo tras la derrota y qué necesita para clasificar.

Cómo quedó Boca en su grupo tras la derrota y qué necesita para clasificar.

Nuevo traspié para Boca en la Copa Libertadores. Este martes, perdió 1-0 frente a Barcelona SC como visitante y quedó comprometido en la pelea por la clasificación. El conjunto dirigido por Claudio Ubeda no logró despegarse del triple empate en lo más alto del grupo y ahora mira de reojo el cruce entre Universidad Católica y Cruzeiro.

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Es que estos también suman seis unidades y se enfrentarán en Chile. Qué resultados necesita el CABJ para avanzar a los octavos de final.

Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final.

Las posiciones de Grupo D de la Copa Libertadores

  • U. Católica - 6pts (3PJ)
  • Boca - 6pts (4PJ)
  • Cruzeiro - 6pts (3PJ)
  • Barcelona - 3pts (4PJ)

¿Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final?

Tras esta caída, Boca Juniors continúa con seis unidades en su grupo y se ubica en el segundo puesto, al menos de manera provisoria hasta que Universidad Católica y Cruzeiro se midan este miércoles en Chile.

Por el momento, tanto el conjunto chileno como el brasileño también suman seis puntos, por lo que quien se imponga en ese duelo quedará como líder tras cuatro jornadas. En cambio, si terminan igualados, ambos pasarían al Xeneize, que caería al tercer lugar de la tabla.

Boca depende de sí mismo.

De todos modos, Boca Juniors aún conserva el control de su destino, tanto en la pelea por meterse en octavos como en la lucha por el primer puesto. En las dos jornadas finales, el equipo conducido por Claudio Ubeda será local frente a Cruzeiro (19/5) y luego ante Universidad Católica (28/5), y si logra imponerse en ambos encuentros alcanzaría las 12 unidades.

Aunque tanto Cruzeiro como Universidad Católica podrían igualarlo en unidades, Boca Juniors quedaría mejor posicionado al imponerse en los cruces directos decisivos, lo que le daría la clasificación. De todos modos, hay un matiz: si el triunfo ante el conjunto brasileño es por la mínima y luego terminan con los mismos puntos, el desempate se resolvería por diferencia de gol global, teniendo en cuenta la derrota 0-1 en Belo Horizonte.

¿Y si suma cuatro unidades? Todavía tendría chances de avanzar, aunque ahí el panorama se vuelve más complejo. Si Universidad Católica y Cruzeiro igualan entre sí y luego ambos derrotan a Barcelona SC como locales, llegarían a los 10 puntos.

Cómo quedó Boca en su grupo tras la derrota y qué necesita para clasificar.

En ese escenario, si Boca Juniors consigue cuatro en el tramo final, quedaría empatado en unidades con el rival al que haya vencido. Si ese equipo es el chileno, avanzaría por haberle ganado los dos cruces directos; en cambio, si se trata del conjunto brasileño, podría quedar eliminado.

Existen distintos escenarios que también pueden favorecer a Boca Juniors en su camino a los octavos. Por caso, si Cruzeiro derrota a Universidad Católica, al Xeneize le alcanzará con imponerse ante el conjunto chileno en la última jornada para asegurar su lugar. En cambio, si el equipo brasileño pierde en Chile, una victoria del CABJ por dos tantos o más frente a la Raposa también le permitiría meterse entre los 16.

El Xeneize cayó en Ecuador y se quedó sin margen de error.

En síntesis, el equipo argentino necesita sumar de a tres en sus dos presentaciones finales y, de ser posible, vencer a Cruzeiro por una diferencia de al menos dos goles para adueñarse del primer puesto sin depender de otros resultados. Si obtiene cuatro puntos o menos, quedará condicionado a lo que ocurra en el resto de la zona, empezando por el resultado del otro partido del grupo.

Vale remarcar que la resolución del grupo llegará en medio de una agenda cargada por los cruces del Apertura. El conjunto dirigido por Claudio Ubeda se medirá ante Huracán este sábado por los octavos de final y, en caso de avanzar, volverá a tener acción entre semana frente a Argentinos Juniors o Lanús en cuartos.

Si continúa en carrera, disputará además las semifinales el fin de semana del 17 de mayo. Recién después de esa instancia retomará su participación en la Copa Libertadores, por lo que llegará al cierre de la fase de grupos ya sea como finalista del torneo local o tras haber quedado eliminado del mismo.

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Los criterios de desempate de la Copa Libertadores 2026

Si dos o más equipos finalizan con la misma cantidad de puntos en cualquier ubicación de la fase de grupos, la clasificación se resolverá mediante los siguientes métodos de desempate, aplicados en el orden establecido:

1° criterio: para determinar la posición entre los conjuntos igualados, se tomarán únicamente los enfrentamientos directos disputados entre ellos en esta etapa, evaluando sucesivamente los siguientes aspectos a favor del equipo que registre mejores resultados:

i. Mayor cantidad de unidades sumadas en los cruces de la Fase de Grupos entre los equipos involucrados;

ii. Mejor saldo de gol en esos mismos enfrentamientos, calculado como la diferencia entre tantos convertidos y recibidos;

iii. Mayor número de goles anotados en los partidos disputados entre esos conjuntos durante la Fase de Grupos.

2° criterio: mejor saldo de goles considerando todos los encuentros de la Fase de Grupos disputados por los equipos que igualen en puntos.

Este martes, el Xeneize cayó 1-0 ante Barcelona en Ecuador y complicó sus aspiraciones en la Copa.

3° criterio: mayor cantidad de tantos convertidos a lo largo de todos los partidos de la Fase de Grupos por los conjuntos que estén empatados en la tabla.

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas

5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas

6º criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresará a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.

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