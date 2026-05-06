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6 de mayo de 2026 - 07:02
Internacional.

Tras el paro en Bolivia, habrá una reunión clave y sigue el impacto en la frontera con Argentina

Los choferes de Bolivia confirmaron que este miércoles se reunirán con el Gobierno de Rodrigo Paz tras el paro nacional que también afecta la frontera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El encuentro se desarrollará desde las 8:30 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, y contará con representantes de las 11 federaciones regionales del transporte.

El secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, explicó que los dirigentes no pudieron llegar este martes a la sede de Gobierno, por lo que aceptaron asistir al diálogo este miércoles. Además, reiteró que esperan la presencia del presidente Rodrigo Paz en la reunión.

Bloqueo en Bolivia: principales ciudades afectadas y situación en la frontera

Durante la jornada del martes, el paro afectó principalmente la circulación vehicular en ciudades como La Paz y El Alto, donde se registraron decenas de puntos de bloqueo y una fuerte reducción del transporte público. En otras regiones, como Santa Cruz, algunos sectores decidieron no adherirse a la medida.

La situación también tuvo repercusiones en la frontera entre Argentina y Bolivia. Desde Villazón informaron que el bloqueo continúa únicamente para todo tipo de vehículos, mientras que el paso peatonal y el movimiento de mercaderías se desarrolla con normalidad.

Paso internacional de Villazón en Bolivia
Paso internacional de Villazón en Bolivia

Paso internacional de Villazón en Bolivia

Desde el Gobierno boliviano aseguraron que el suministro de diésel comenzó a regularizarse y que ya se trabaja en un plan de mantenimiento vial. Sin embargo, los dirigentes consideran insuficientes las respuestas oficiales y advirtieron que podrían profundizar las medidas si no obtienen soluciones concretas.

En medio de este contexto, este martes el tipo de cambio en la frontera se ubicó en 10.000 pesos argentinos por 67 pesos bolivianos.

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