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4 de mayo de 2026 - 09:51
País.

Aguas Blancas - Bermejo: cómo cruzar a Bolivia

El cruce oficial hacia Bolivia se realiza por el puente internacional. También existen chalanas, pero no forman parte del paso habilitado.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Paso de chalanas en la frontera Aguas Blancas - Bolivia

Paso de chalanas en la frontera Aguas Blancas - Bolivia

El tránsito entre Aguas Blancas y Bermejo registra un movimiento constante de personas por motivos comerciales, turísticos y familiares. En este corredor del norte argentino, el cruce internacional tiene un punto habilitado y regulado, con controles migratorios y aduaneros. A su vez, conviven alternativas informales que suelen generar dudas entre quienes visitan la zona por primera vez.

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El paso oficial

El cruce habilitado entre Argentina y Bolivia en este sector se realiza exclusivamente a través del puente internacional que conecta Aguas Blancas con Bermejo. Allí funcionan los controles de migración y aduana, donde las autoridades verifican documentación y el ingreso o egreso de mercadería.

Las personas que cruzan por este paso deben presentar documento nacional de identidad vigente o pasaporte. En el caso de menores de edad, se exige la autorización correspondiente si no viajan con ambos padres.

En ese punto intervienen organismos como la Dirección Nacional de Migraciones y sus pares bolivianos. El paso cuenta con horarios establecidos y puede registrar demoras en momentos de alta circulación, como fines de semana o feriados.

Puente Aguas Blancas - Bermejo
Puente Aguas Blancas - Bermejo.

Puente Aguas Blancas - Bermejo.

Controles, horarios y dinámica del cruce

El movimiento en el puente presenta picos durante la mañana y la tarde. En esos horarios, la fila de personas y vehículos suele crecer, lo que genera tiempos de espera más largos.

Las autoridades realizan controles sobre equipaje y mercadería, en línea con la normativa vigente. Por ese motivo, se recomienda informarse previamente sobre los límites permitidos para evitar inconvenientes.

El cruce por el puente garantiza un registro formal del ingreso y egreso del país, requisito clave para quienes realizan viajes frecuentes o planean continuar hacia otras ciudades de Bolivia.

Las chalanas

En paralelo al paso oficial, sobre el río Bermejo operan embarcaciones pequeñas conocidas como chalanas. Estas permiten cruzar de una orilla a la otra en pocos minutos, con salidas continuas durante gran parte del día.

Sin embargo, este tipo de traslado no forma parte del circuito habilitado por las autoridades migratorias. Por ese motivo, no incluye controles formales ni registro de ingreso o egreso entre ambos países.

El uso de chalanas se vincula principalmente a traslados cortos o actividades comerciales informales. Su funcionamiento depende del nivel del río y de las condiciones climáticas.

Paso de chalanas
Paso de chalanas.

Paso de chalanas.

Recomendaciones para quienes viajan por primera vez

Antes de viajar, se recomienda definir el tipo de cruce y priorizar el paso oficial por el puente internacional. Esa opción garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y evita inconvenientes posteriores.

También resulta clave llevar la documentación en buen estado y verificar horarios de funcionamiento del paso. En jornadas de alta demanda, conviene anticipar tiempos de espera.

En cuanto a la seguridad, se sugiere cuidar pertenencias personales y circular por sectores habilitados. La zona registra un movimiento intenso, con presencia de comercios y transporte en ambos lados de la frontera.

Por último, se aconseja informarse sobre las condiciones del río y del clima, ya que pueden influir en la dinámica general del cruce en Aguas Blancas y Bermejo.

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