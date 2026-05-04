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4 de mayo de 2026 - 07:10
País.

Reabren la sala de prensa de Casa Rosada y Manuel Adorni encabezará una conferencia

El Gobierno nacional reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a brindar una conferencia este lunes

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Manuel Adorni en Casa Rosada

Manuel Adorni en Casa Rosada

El Gobierno nacional decidió reabrir la sala de periodistas de la Casa Rosada y confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará el contacto con la prensa este lunes 4 de mayo a las 11. La medida llega tras una semana de restricciones en el acceso al área destinada a los medios.

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El espacio había sido cerrado el pasado 23 de abril, luego de un incidente con el canal TN, que difundió grabaciones tomadas en los pasillos internos del edificio. Desde el Ejecutivo argumentaron que el hecho comprometía la seguridad y violaba normas de funcionamiento.

Vuelve Manuel Adorni a las conferencias

La reaparición pública de Adorni se produce en un contexto delicado, marcado por cuestionamientos judiciales en su contra. Días atrás, el funcionario expuso en la Cámara de Diputados en el marco de su informe de gestión, en una sesión atravesada por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con medidas de prueba, entre ellas un análisis patrimonial a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El objetivo es determinar si los ingresos declarados por el funcionario se corresponden con su nivel de gastos.

Manuel Adorni
Manuel Adorni en Diputados

Manuel Adorni en Diputados

Según trascendió del expediente, la Justicia detectó deudas por unos 335.000 dólares y gastos que superarían los 100.000 dólares en menos de un año, principalmente vinculados a propiedades. En ese marco, se buscan posibles inconsistencias en los movimientos financieros tanto del funcionario como de su entorno.

Pese a este escenario, Adorni se mostró firme durante su exposición en el Congreso y ratificó su continuidad en el cargo, respaldado por el presidente Javier Milei. “No voy a renunciar”, aseguró ante la oposición.

En el oficialismo destacan su rol como una figura clave dentro del Gobierno, tanto en la comunicación como en la articulación interna. Tras más de seis horas de exposición legislativa, la estrategia ahora apunta a retomar la iniciativa política y ordenar el mensaje público. En ese camino, la reactivación de las conferencias de prensa aparece como un paso central.

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