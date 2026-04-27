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27 de abril de 2026 - 18:33
País.

La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

La mesa política del Gobierno analizó la presentación del jefe de Gabinete Manuel Adorni ante Diputados y confirmó que será acompañado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La mesapolítica respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

La mesa política del Gobierno definió la estrategia legislativa y el acompañamiento a Manuel Adorni para su presentación ante la Cámara de Diputados, cita que está prevista para este miércoles 29 de abril desde las 10.30 horas.

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El encuentro realizado este lunes desde las 14 horas, fue encabezado por Karina Milei y el jefe de ministros en la Casa Rosada, donde se resolvió que parte del Gabinete asista al informe de gestión. Uno de los temas centrales fue la exposición que deberá realizar el jefe de Gabinete ante los diputados, en medio de la investigación judicial por su patrimonio.

Según la información difundida, el oficialismo busca mostrar “el respaldo de todo el Gobierno al jefe de Gabinete”. En ese marco, se definió que a la presentación concurran Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y algunos ministros.

La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados
La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

Entre los funcionarios confirmados están el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Manuel Adorni deberá responder preguntas sobre gestión y patrimonio

Mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni deberá responder unas 2100 preguntas enviadas por diputados. De acuerdo con la información difundida, originalmente habían llegado más de 4000 consultas, pero se filtró cerca de la mitad para evitar repeticiones.

Del total de preguntas que deberá responder, 66 están vinculadas a la causa judicial que lo tiene como protagonista. Será la primera vez que Adorni hable públicamente desde su última conferencia de prensa en la Casa Rosada, realizada un mes atrás.

En esa oportunidad, el funcionario sostuvo que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado” y evitó contestar más preguntas con el argumento de no entorpecer la investigación judicial en trámite.

Manuel Adorni
Manuel Adorni

Manuel Adorni

La estrategia oficialista cuenta con el apoyo del asesor Santiago Caputo y su equipo. Además, la Secretaría de Legal y Técnica colaboró en la elaboración de las respuestas de gestión relacionadas con organismos del Estado.

La agenda legislativa, otro eje del encuentro

Además de la presentación de Adorni, la mesa política repasó los proyectos que el Gobierno impulsa en ambas cámaras del Congreso. Uno de los puntos centrales fue la reforma electoral enviada por Javier Milei la semana pasada.

La iniciativa incluye la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y modificaciones en el financiamiento de los partidos. En el oficialismo reconocen que no será fácil conseguir los votos necesarios, por lo que evalúan alternativas.

Karina Milei, Diego Santilli y los Menem ya iniciaron contactos con gobernadores, considerados actores clave para avanzar con la reforma. Sin embargo, bloques aliados como el PRO y la UCR plantearon reparos a la eliminación de las primarias.

En caso de no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para aprobar una reforma electoral, en La Libertad Avanza analizan avanzar con una suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025.

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