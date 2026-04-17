Manuel Adorni quedó bajo la lupa: revelan pagos de Grandio antes de llegar al Gobierno

El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera que, antes de incorporarse al Gobierno nacional , recibió pagos de la productora Imhouse, ligada a Marcelo Grandio. Según las publicaciones periodísticas, las transferencias se realizaron durante casi un año, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un monto total cercano a los 1,6 millones de pesos.

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La información fue difundida a partir de registros que, de acuerdo con los reportes periodísticos, forman parte de una causa judicial en la que se investiga el vínculo entre Adorni y Grandio. Hasta el momento, lo que se puso en debate es la naturaleza de esos pagos y si existió una relación comercial previa entre el actual funcionario y el empresario.

El dato de las transferencias cobró mayor relevancia porque, según las mismas publicaciones, los pagos se interrumpieron cuando Adorni asumió funciones en el Gobierno. Meses después , Grandio comenzó a aparecer vinculado a contrataciones y acuerdos con medios públicos, lo que reforzó las sospechas sobre una conexión previa entre ambos.

En paralelo, otro informe periodístico señaló que la Justicia ya analiza al menos seis acuerdos de coproducción firmados por Imhouse con RTA, cinco de ellos relacionados con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Ese avance judicial volvió a colocar a Grandio en el foco de la investigación y sumó elementos sobre su presencia en la estructura de medios estatales.

Una relación que suma preguntas

La revelación sobre las transferencias previas a la llegada de Adorni al Ejecutivo no solo alimentó la polémica política, sino que también profundizó los cuestionamientos sobre la transparencia en los vínculos entre funcionarios y empresarios cercanos al poder. Por ahora, el punto central pasa por determinar por qué se realizaron esos pagos, bajo qué concepto y si guardan relación con posteriores negocios o contrataciones estatales.

Mientras avanza la causa, el caso suma un nuevo capítulo en medio de las investigaciones sobre viajes, contratos y relaciones personales que involucran a Adorni y a Grandio.

La Justicia confirmó su viaje en primera clase a Aruba con su familia

Hace pocos días la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos en primera clase, en el marco de una causa que busca determinar si su evolución patrimonial y sus gastos son compatibles con sus ingresos declarados.

Según la información incorporada al expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió datos de la aerolínea Latam sobre el traslado que realizó el funcionario con su familia. De acuerdo con esa documentación, Adorni salió de Argentina el 29 de diciembre de 2024, hizo una escala en Perú y llegó a Aruba para pasar allí el fin de año. El regreso se concretó el 10 de enero de 2025, con una escala intermedia en Ecuador.