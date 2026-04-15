Caso Adorni: las jubiladas acreedoras declararon que sus hijos están detrás de la venta del departamento de Caballito

Una de las jubiladas acreedoras de Adorni declaró que la venta del departamento de Caballito fue un negocio de su hijo

Una de las jubiladas acreedoras de Adorni declaró que la venta del departamento de Caballito fue un negocio de su hijo

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de las dos jubiladas que le financiaron US$200 mil para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Las testimoniales se realizaron en Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

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Beatriz Viegas y Claudia Sbabo , fueron citadas a declarar este 15 de abril. La propiedad en cuestión es el departamento de la calle Miró, donde actualmente vive el jefe de Gabinete junto a su familia. El inmueble fue declarado por un valor de US$230 mil y, de acuerdo con la documentación mencionada en la causa, Adorni habría aportado US$30 mil en efectivo , mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras.

Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, declararon este miércoles en Comodoro Py que desconocen los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según aseguraron, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Las mujeres eran dueñas en partes iguales del semipiso ubicado en la calle Miró al 500.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni. Más tarde Viegas coincidió con esa afirmación.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia. Se lo vendieron en noviembre de 2025 a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, en tanto, son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.

Departamento de Adorni Una de las jubiladas acreedoras de Adorni declaró que la venta del departamento de Caballito fue un negocio de su hijo

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La causa pone la lupa sobre la compraventa del departamento de Caballito y sobre el modo en que se estructuró el financiamiento. La deuda pactada con las jubiladas debía ser cancelada en cuotas y que el plazo llegaría hasta noviembre de este año.

Por su parte, el inmueble había pertenecido originalmente al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró en la causa que se lo vendió a las dos jubiladas por US$200 mil, es decir, por un valor menor al de una oferta inicial administrada por una inmobiliaria.