La Justicia pidió revisar las declaraciones juradas de Manuel Adorni

La Justicia solicitó las nuevas declaraciones juradas de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de las investigaciones patrimoniales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py.

El pedido fue realizado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó con carácter urgente que la Oficina Anticorrupción aporte la documentación presentada por el jefe de Gabinete. El requerimiento apunta a analizar los bienes, ingresos, deudas y movimientos patrimoniales del funcionario y su entorno familiar.

La solicitud se produjo luego de que Adorni afirmara públicamente que ganó 300.000 dólares invirtiendo en criptomonedas. Según indicó el funcionario, también rectificó sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024, presentó la de 2025 y corrigió presentaciones impositivas realizadas ante el fisco desde 2020.

Esa documentación será cotejada con la información que analiza la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, organismo del Ministerio Público Fiscal que prepara un informe contable sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

El objetivo de ese informe será determinar si los ingresos declarados, los gastos, las deudas y los bienes incorporados resultan compatibles entre sí. En caso de detectarse inconsistencias, podría avanzar un requerimiento de justificación patrimonial.

manuel adorni y su esposa Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Las explicaciones de Manuel Adorni

Durante una entrevista, Adorni sostuvo que comenzó a invertir en Bitcoin en 2013 y que luego colocó 200.000 dólares de ahorros. Según su versión, ese capital terminó transformándose en 500.000 dólares en criptomonedas, que se mantuvieron fuera del sistema formal.

Además, habría informado la incorporación de dinero proveniente de la venta de una propiedad heredada en La Plata y de un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux.

La Justicia también investiga otras causas vinculadas al funcionario y a su esposa. Una de ellas apunta a su relación con Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública. Otro expediente analiza los clientes de MásBe, la consultora de coaching ontológico de Angeletti, que presta servicios a empresas contratistas del Estado.

Por ahora, la investigación continúa en etapa de análisis documental. Una vez que el fiscal reciba el informe contable, podrá decidir si pide formalmente explicaciones patrimoniales al jefe de Gabinete.