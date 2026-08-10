Dos jujeños ganaron más de $100 millones en el Quini 6

El aniversario número 38 del Quini 6 dejó una importante noticia para Jujuy: dos apostadores de la provincia ganaron US$68.181,82 cada uno en el sorteo especial del Siempre Sale.
Si bien hasta el momento se desconoce la identidad de las personas, se supo que los ganadores realizaron sus apuestas en Libertador General San Martín y Perico y acertaron cinco de los seis números de la combinación sorteada. De esta manera, cada uno se quedó con una parte del pozo especial de US$3 millones libres de impuestos.
Dos jujeños entre los 44 ganadores
La combinación ganadora del Siempre Sale fue: 01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40
Como ningún apostador logró acertar los seis números, el pozo especial debía repartirse entre quienes consiguieran cinco aciertos. Finalmente, fueron 44 los ganadores en todo el país.
Cada uno recibirá US$68.181,82, aunque el pago se realizará en pesos. Para calcular el monto se tomó como referencia la cotización del dólar vendedor del Banco Nación al cierre del viernes 7 de agosto.
Jujuy quedó entre las provincias que tuvieron más de un ganador, con dos boletas premiadas, una jugada en Libertador General San Martín y otra en Perico.
Cuánto representa en pesos
Tomando como referencia una cotización de $1.036,36 por dólar, los US$68.181,82 representarían aproximadamente $70,68 millones para cada ganador.
De todos modos, el monto final en pesos dependerá de la cotización utilizada por el Banco Nación para efectivizar el pago del premio.
Nuevos millonarios en Jujuy (imagen ilustrativa).
Dónde estuvieron los ganadores
Además de los dos jujeños, los 44 premios del Siempre Sale se distribuyeron de la siguiente manera:
- Santa Fe: 8 ganadores.
- Buenos Aires: 8 ganadores.
- Córdoba: 8 ganadores.
- Ciudad de Buenos Aires: 7 ganadores.
- Mendoza: 4 ganadores.
- Jujuy: 2 ganadores.
- Entre Ríos: 1 ganador.
- San Juan: 1 ganador.
- Neuquén: 1 ganador.
- Chubut: 1 ganador.
- Chaco: 1 ganador.
- Río Negro: 1 ganador.
- Santa Cruz: 1 ganador.
Hasta el momento, no trascendieron las identidades de los dos ganadores jujeños.
Un aniversario con premios millonarios
El sorteo aniversario del Quini 6 también dejó otros grandes premios. En La Segunda, un único apostador acertó los seis números —11, 13, 23, 25, 26 y 30— y ganó $4.350.196.620.
En tanto, el Tradicional y la Revancha quedaron vacantes al no registrar ganadores con seis aciertos. Los pozos de ambas modalidades continuarán acumulándose para los próximos sorteos.
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