Un hombre murió en un terrible choque frontal en Monterrico

Choque en Monterrico.

Un hombre de alrededor de 30 años murió y varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos vehículos ocurrido durante la mañana del domingo sobre la Ruta Provincial 42 en Monterrico.

El siniestro se registró cerca de las 6:30, en la zona de Catamontaña, a la altura de Finca Siles. Según la información disponible, por circunstancias que son materia de investigación, dos automóviles chocaron de frente.

Como consecuencia del impacto, varios ocupantes de los vehículos resultaron heridos, mientras que un hombre mayor de edad murió en el lugar.

Choque en Monterrico. Trabajaron equipos de emergencia El aviso fue recibido alrededor de las 6:50 por la Seccional 29 de Monterrico. De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios de Monterrico se dirigió hasta el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron los dos vehículos involucrados y constataron la presencia de múltiples personas heridas y una víctima fatal.

El personal realizó tareas de seguridad y prevención, entre ellas el cierre del paso de los cilindros de gas, la desconexión de las baterías y la verificación de posibles pérdidas de aceite y combustible. En el operativo también trabajaron personal policial, SAME, Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios de El Carmen. Choque en Monterrico.

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