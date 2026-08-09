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9 de agosto de 2026 - 13:43
Luto.

La dolorosa foto de Lionel Messi en la despedida de su papá en Rosario

El capitán de la Selección Argentina regresó desde Estados Unidos para acompañar a sus familiares en una ceremonia íntima y marcada por el dolor.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Despedida de Jorge Messi.

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El futbolista llegó desde Estados Unidos luego de conocerse el fallecimiento de su padre, ocurrido durante la madrugada del sábado 8 de agosto, a los 68 años. Jorge se encontraba internado en un sanatorio de Rosario después de atravesar una enfermedad que la familia mantuvo en el ámbito privado.

La despedida se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y con la intención de preservar la intimidad de la familia. Durante varias horas, familiares y allegados permanecieron en el lugar sin realizar declaraciones públicas.

Las imágenes difundidas luego de la ceremonia permitieron observar a Messi caminando por el predio del cementerio, con una expresión de profunda tristeza. Una de las fotografías más conmovedoras muestra al capitán argentino visiblemente afectado mientras atraviesa el momento junto a sus seres queridos.

Antonela y la familia, junto a Leo

Antonella Roccuzzo despidió a Jorge Messi.

Antonella Roccuzzo despidió a Jorge Messi.

Antonela Roccuzzo también estuvo presente durante la despedida. Las fotografías muestran a la esposa de Messi acompañándolo en este momento de dolor, al igual que sus hermanos Matías y Rodrigo, quienes también participaron de la ceremonia.

Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel. Fue una de las figuras centrales durante sus primeros años en el fútbol y posteriormente se convirtió en su representante, acompañando buena parte del recorrido que llevó al rosarino a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del deporte.

El mundo del fútbol acompañó a Lionel Messi

La tristeza de Lionel Messi.

La tristeza de Lionel Messi.

La noticia generó numerosas muestras de apoyo desde Argentina y desde distintos lugares del mundo. La AFA dispuso un minuto de silencio y el uso de brazaletes negros en los partidos del fútbol argentino, mientras clubes como Newell's Old Boys, Barcelona y otras instituciones expresaron sus condolencias.

En Rosario, Messi eligió atravesar la despedida lejos de las cámaras y rodeado por su familia. Las imágenes que trascendieron reflejaron, por unas horas, al hombre detrás del futbolista: un hijo que volvió a su ciudad para despedir a su padre.

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