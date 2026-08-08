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8 de agosto de 2026 - 15:30
País.

Gimnasia de Jujuy despidió a Jorge, el padre de Lionel Messi

El club jujeño expresó sus condolencias por la muerte del padre de Lionel Messi y se sumó a las muestras de acompañamiento que recibió la familia del capitán de la Selección Argentina.

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Por  Verónica Pereyra
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A través de sus redes sociales, la institución jujeña manifestó su profundo dolor por la pérdida del padre del capitán y máximo referente de la Selección Argentina.

El mensaje fue acompañado por el respaldo de toda la institución: la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, el plantel profesional y todos los integrantes de la familia albiceleste.

“Los acompañamos con el corazón a Lionel, a su familia y a sus allegados en este momento de inmenso dolor”, señalaron desde el club jujeño.

El fútbol argentino acompaña a Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi provocó numerosas muestras de afecto dentro del fútbol argentino. Clubes, dirigentes, jugadores e instituciones se sumaron al acompañamiento a Lionel y a sus seres queridos.

Jorge Messi fue una figura fundamental en los primeros pasos de la carrera de su hijo y lo acompañó desde Rosario hasta su llegada al fútbol europeo. Durante años también se desempeñó como su representante y tuvo un rol central en las decisiones que marcaron la trayectoria del futbolista.

Desde Gimnasia de Jujuy cerraron su mensaje con un pedido especial: “Elevamos una oración en su memoria y enviamos nuestras más sinceras condolencias”.

De esta manera, el club jujeño se sumó al homenaje y al acompañamiento que el fútbol argentino le brinda a Lionel Messi y a toda su familia tras la pérdida de Jorge Messi.

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