Gimnasia de Jujuy despidió a Jorge, el padre de Lionel Messi

El fallecimiento de Jorge Messi generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Desde Jujuy, Gimnasia y Esgrima expresó su pesar y envió un mensaje de acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia en este difícil momento.

País. Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Murió el papá de Lionel Messi: tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario

A través de sus redes sociales, la institución jujeña manifestó su profundo dolor por la pérdida del padre del capitán y máximo referente de la Selección Argentina.

“Gimnasia y Esgrima de Jujuy lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán y máximo referente de nuestra Selección Argentina, Lionel Messi ” , expresó el club.

El mensaje fue acompañado por el respaldo de toda la institución: la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, el plantel profesional y todos los integrantes de la familia albiceleste.

“Los acompañamos con el corazón a Lionel, a su familia y a sus allegados en este momento de inmenso dolor”, señalaron desde el club jujeño.

El fútbol argentino acompaña a Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi provocó numerosas muestras de afecto dentro del fútbol argentino. Clubes, dirigentes, jugadores e instituciones se sumaron al acompañamiento a Lionel y a sus seres queridos.

Jorge Messi fue una figura fundamental en los primeros pasos de la carrera de su hijo y lo acompañó desde Rosario hasta su llegada al fútbol europeo. Durante años también se desempeñó como su representante y tuvo un rol central en las decisiones que marcaron la trayectoria del futbolista.

Desde Gimnasia de Jujuy cerraron su mensaje con un pedido especial: “Elevamos una oración en su memoria y enviamos nuestras más sinceras condolencias”.

De esta manera, el club jujeño se sumó al homenaje y al acompañamiento que el fútbol argentino le brinda a Lionel Messi y a toda su familia tras la pérdida de Jorge Messi.