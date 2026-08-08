Gimnasia de Jujuy despidió a Jorge, el padre de Lionel Messi

El fallecimiento de Jorge Messi generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Desde Jujuy, Gimnasia y Esgrima expresó su pesar y envió un mensaje de acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia en este difícil momento.
A través de sus redes sociales, la institución jujeña manifestó su profundo dolor por la pérdida del padre del capitán y máximo referente de la Selección Argentina.
El mensaje de Gimnasia de Jujuy para la familia Messi
“Gimnasia y Esgrima de Jujuy lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán y máximo referente de nuestra Selección Argentina, Lionel Messi”, expresó el club.
El mensaje fue acompañado por el respaldo de toda la institución: la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, el plantel profesional y todos los integrantes de la familia albiceleste.
“Los acompañamos con el corazón a Lionel, a su familia y a sus allegados en este momento de inmenso dolor”, señalaron desde el club jujeño.
El fútbol argentino acompaña a Lionel Messi
La muerte de Jorge Messi provocó numerosas muestras de afecto dentro del fútbol argentino. Clubes, dirigentes, jugadores e instituciones se sumaron al acompañamiento a Lionel y a sus seres queridos.
Jorge Messi fue una figura fundamental en los primeros pasos de la carrera de su hijo y lo acompañó desde Rosario hasta su llegada al fútbol europeo. Durante años también se desempeñó como su representante y tuvo un rol central en las decisiones que marcaron la trayectoria del futbolista.
Desde Gimnasia de Jujuy cerraron su mensaje con un pedido especial: “Elevamos una oración en su memoria y enviamos nuestras más sinceras condolencias”.
De esta manera, el club jujeño se sumó al homenaje y al acompañamiento que el fútbol argentino le brinda a Lionel Messi y a toda su familia tras la pérdida de Jorge Messi.
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