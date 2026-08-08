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8 de agosto de 2026 - 11:25
País.

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, murió este sábado a los 68 años en Rosario. Newell’s, la Liga Profesional y la CONMEBOL expresaron sus condolencias y acompañaron a Lionel y a toda su familia.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Jorge Messi tenía 68 años y murió en la ciudad de Rosario, lugar donde la familia construyó buena parte de su historia y donde Lionel comenzó a dar sus primeros pasos con una pelota antes de iniciar el camino que años después lo llevaría a convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Newell’s despidió a Jorge Messi con un mensaje especial

Una de las instituciones que se manifestó tras conocerse la noticia fue Newell’s Old Boys, club con el que la familia Messi mantiene un vínculo histórico y afectivo.

Lionel pasó por las divisiones infantiles de la institución antes de viajar a España y, a lo largo de los años, nunca ocultó su cariño por los colores rojinegros.

Muri&oacute; Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

En ese contexto, Newell’s eligió una frase breve para despedir a Jorge y destacar el lugar que tuvo en esa relación.

“Gracias por enseñarle a amar estos colores”, expresó el club rosarino.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y se sumó a las numerosas muestras de acompañamiento hacia la familia Messi.

“Fuerza, Leo”: el mensaje de la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol también se pronunció públicamente y envió sus condolencias al capitán de la Selección Argentina.

“En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”, expresaron desde la cuenta oficial de la competencia.

Muri&oacute; Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

El mensaje estuvo dirigido especialmente a Lionel, quien durante las últimas horas recibió numerosas muestras de afecto provenientes de diferentes sectores del deporte.

CONMEBOL se sumó a las condolencias

La CONMEBOL también lamentó el fallecimiento de Jorge Messi y acompañó a la familia ante la noticia.

De esta manera, las principales instituciones del fútbol sudamericano comenzaron a expresar públicamente sus condolencias, en una jornada marcada por el impacto que produjo la muerte del padre del capitán argentino.

Jorge Messi y su lugar en la carrera de Lionel

Jorge tuvo un papel central en los primeros años de la carrera deportiva de su hijo. Acompañó de cerca su crecimiento desde Rosario y estuvo presente durante distintas etapas de una trayectoria que comenzó en el fútbol infantil y terminó llevando a Lionel a los principales escenarios del mundo.

Muri&oacute; Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Su nombre permaneció durante décadas estrechamente relacionado con la carrera del futbolista, tanto por aquel acompañamiento inicial como por su participación en diferentes aspectos vinculados a la trayectoria profesional del capitán argentino.

La noticia de su muerte provocó una inmediata repercusión y los mensajes comenzaron a llegar desde distintos lugares del mundo.

Mientras el fútbol despide a Jorge Messi, clubes, instituciones y diferentes referentes del deporte expresan su acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia.

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