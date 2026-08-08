Murió Jorge Messi, el papá y representante de Lionel Messi

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió este viernes por la noche a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Según informó Infobae, el fallecimiento ocurrió alrededor de las 22. El empresario atravesaba una larga enfermedad y permanecía bajo atención médica.

La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol y especialmente en Rosario, ciudad donde nació Lionel y donde comenzó su historia deportiva. Jorge fue durante décadas una de las personas más cercanas al capitán argentino y tuvo un papel decisivo en las primeras etapas de su carrera profesional.

Jorge Messi, el hombre detrás de la carrera de Lionel Jorge Messi acompañó a su hijo desde sus primeros años en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys. Cuando Lionel era todavía un adolescente, estuvo al frente de las gestiones familiares para buscar un tratamiento para el crecimiento del joven futbolista y posteriormente acompañó el traslado de la familia a España.

Durante los primeros años de Lionel en Barcelona, Jorge permaneció junto a él mientras el resto de la familia continuaba en Rosario. Además de ser su padre, se convirtió en su representante y estuvo involucrado en las principales decisiones vinculadas con su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Newell's Old Boys (@newells) Con el paso de los años, mantuvo un perfil reservado y alejado de la exposición mediática. Sin embargo, su presencia fue constante en los momentos más importantes de la trayectoria de Lionel. Una figura fundamental para Lionel Messi Jorge estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. La familia mantuvo históricamente una relación muy cercana y Jorge fue considerado uno de los principales pilares del entorno personal y profesional del futbolista. En junio de este año, la familia Messi había comunicado que Jorge atravesaba una situación de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico. En aquel momento habían pedido respeto por la privacidad familiar y aclararon que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Profesional de Fútbol (@ligaprofesionalafa)

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