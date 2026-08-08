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8 de agosto de 2026 - 10:19
País.

Murió Jorge Messi, el papá y representante de Lionel Messi

Jorge Messi falleció a los 68 años en un sanatorio de Rosario. El padre del capitán argentino atravesaba una larga enfermedad y fue una figura clave en su carrera desde los primeros años hasta su llegada al fútbol europeo.

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La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol y especialmente en Rosario, ciudad donde nació Lionel y donde comenzó su historia deportiva. Jorge fue durante décadas una de las personas más cercanas al capitán argentino y tuvo un papel decisivo en las primeras etapas de su carrera profesional.

Durante los primeros años de Lionel en Barcelona, Jorge permaneció junto a él mientras el resto de la familia continuaba en Rosario. Además de ser su padre, se convirtió en su representante y estuvo involucrado en las principales decisiones vinculadas con su carrera.

Con el paso de los años, mantuvo un perfil reservado y alejado de la exposición mediática. Sin embargo, su presencia fue constante en los momentos más importantes de la trayectoria de Lionel.

Una figura fundamental para Lionel Messi

Jorge estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. La familia mantuvo históricamente una relación muy cercana y Jorge fue considerado uno de los principales pilares del entorno personal y profesional del futbolista.

En junio de este año, la familia Messi había comunicado que Jorge atravesaba una situación de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico. En aquel momento habían pedido respeto por la privacidad familiar y aclararon que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

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