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7 de agosto de 2026 - 12:41
Salud.

Brote de triquinosis en Córdoba: ya son 22 los afectados y hay tres personas internadas

El brote se originó tras una reunión familiar en Villa Gutiérrez. Hay 22 casos confirmados y tres pacientes siguen internados

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Brote de triquinosis en Córdoba: ya son 22 los afectados y hay tres personas internadas

Brote de triquinosis en Córdoba: ya son 22 los afectados y hay tres personas internadas

Un brote de triquinosis en el norte de Córdoba ya dejó 22 personas con diagnóstico confirmado, tres de las cuales permanecen internadas en el Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María. Las autoridades sanitarias mantienen activo el protocolo correspondiente y no descartan que puedan detectarse nuevos casos.

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El episodio se habría originado el pasado 14 de julio durante una reunión familiar realizada en Villa Gutiérrez, localidad ubicada a unos 84 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Todos los afectados participaron del encuentro y consumieron carne de cerdo que posteriormente fue identificada como contaminada.

La primera paciente llegó al Hospital Vicente Agüero con fuertes dolores y síntomas compatibles con triquinosis. A partir de ese caso comenzaron los estudios sobre las demás personas que habían participado de la reunión.

El director del hospital, Javier Díaz, confirmó que hasta el momento son 22 los diagnósticos positivos. En total, cinco personas necesitaron ser hospitalizadas por la intensidad de los cuadros y actualmente tres continúan internadas en sala común. El resto realiza tratamiento de manera ambulatoria.

Aunque los pacientes viven en diferentes localidades del norte cordobés, fueron derivados a Jesús María debido a que el Hospital Vicente Agüero funciona como centro de referencia y cuenta con mayor complejidad para la atención de estos cuadros.

Las muestras fueron procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia y, una vez confirmados los diagnósticos, intervino el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud.

El organismo realizó inspecciones en distintos puntos de Villa Gutiérrez con el objetivo de establecer la trazabilidad de la carne que fue consumida y determinar su procedencia.

Qué síntomas provoca la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad causada por parásitos del género Trichinella. Las larvas pueden alojarse en los músculos de los cerdos y llegar al organismo humano cuando se consume carne contaminada que no recibió los controles correspondientes o no fue cocinada adecuadamente.

Según explicó Díaz, los primeros síntomas suelen incluir fiebre y diarrea, durante la etapa en la que el parásito se encuentra en el intestino.

Posteriormente, las larvas pueden ingresar al torrente sanguíneo y generar una fuerte respuesta inflamatoria, con hinchazón y manifestaciones similares a una reacción alérgica.

Finalmente pueden alojarse en el tejido muscular, provocando dolores intensos y, en cuadros más graves, diferentes complicaciones.

Una vez confirmado el diagnóstico se inicia un tratamiento con medicación específica y un seguimiento de los parámetros clínicos e inmunológicos de cada paciente.

Desde el Hospital Vicente Agüero remarcaron que la enfermedad tiene tratamiento y puede curarse, aunque algunos pacientes pueden presentar secuelas. Por este motivo recomendaron realizar una consulta médica rápida ante la presencia de síntomas compatibles, especialmente después de haber consumido carne de cerdo o productos derivados cuya procedencia no esté certificada.

Cómo prevenir la triquinosis

Las autoridades sanitarias insistieron en comprar carne de cerdo y chacinados únicamente en comercios habilitados, para garantizar que los productos atravesaron los controles correspondientes.

También recomendaron cocinar completamente la carne antes de consumirla, ya que una temperatura adecuada permite eliminar el parásito.

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