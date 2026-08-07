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7 de agosto de 2026 - 07:36
País.

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave

La iniciativa obtuvo media sanción tras una extensa sesión en el Senado. El oficialismo debió retirar los capítulos sobre la venta de tierras a extranjeros y el manejo del fuego.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Senado (2)

Tras una extensa y tensa sesión, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Propiedad Privada, aunque con importantes modificaciones respecto del proyecto original impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. El proyecto obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra.

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Para reunir el respaldo necesario, el oficialismo eliminó dos de los capítulos más cuestionados: el referido a la venta de tierras a extranjeros y el que proponía modificar la Ley de Manejo del Fuego. De esta manera, continuarán vigentes las restricciones actuales para los terrenos afectados por incendios.

Qué pasó con la venta de tierras y el manejo del fuego

El proyecto original contemplaba cambios en el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros, pero ese capítulo fue retirado antes de la votación por falta de consenso.

También quedó afuera la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Con esa decisión, se mantendrán las prohibiciones vigentes para modificar el uso o destino de tierras incendiadas durante 30 o 60 años, según el tipo de superficie afectada.

Qué cambios sí fueron aprobados

La media sanción mantiene las modificaciones vinculadas a las expropiaciones y a los desalojos.

En materia de expropiaciones, el proyecto establece nuevos criterios para declarar la utilidad pública y modifica la forma de calcular las indemnizaciones, tomando como referencia el valor objetivo del bien y los daños directos ocasionados por la expropiación.

En cuanto a los desalojos, la iniciativa dispone que, antes de iniciar una demanda por falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar la acción judicial mediante el procedimiento más breve previsto por la ley.

Qué pasó con los senadores que iban a votar de manera virtual

Antes del inicio del debate también hubo una discusión por la situación de Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y Flavio Fama (UCR), quienes habían solicitado participar de forma virtual por cuestiones médicas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había habilitado inicialmente esa posibilidad, pero finalmente oficialismo y oposición acordaron dejar sin efecto el planteo. De esa manera, el Senado evitó abrir un debate reglamentario sobre la validez de las sesiones remotas y posibles cambios en el reglamento de la Cámara.

El proyecto pasó a Diputados

Con la aprobación en el Senado, la Ley de Propiedad Privada continuará ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde volverá a debatirse el texto que resultó de las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la Cámara alta.

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