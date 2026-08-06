En vivo minuto a minuto: el Senado sesiona para tratar la Ley de Propiedad Privada

Con el apartado de venta de tierras a extranjeros fuera del proyecto, el Senado debate los artículos vinculados a expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Entre los cambios propuestos figuran nuevos criterios para fijar indemnizaciones por expropiaciones, modificaciones en el procedimiento para desalojos por falta de pago de alquileres y la reducción de las restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios.
Sigue el debate en el Senado
El Senado continúa con el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una sesión marcada por fuertes cruces entre legisladores. El debate se extendería durante varias horas y la votación está prevista para cerca de la medianoche.
Mientras tanto, afuera del Congreso se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El operativo dejó al menos 10 detenidos y varias personas heridas, tanto entre los agentes como entre quienes participaban de la protesta.