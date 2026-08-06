viernes 07 de agosto de 2026
6 de agosto de 2026 - 13:35
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En vivo minuto a minuto: el Senado sesiona para tratar la Ley de Propiedad Privada

El Senado retomó este miércoles el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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Con el apartado de venta de tierras a extranjeros fuera del proyecto, el Senado debate los artículos vinculados a expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Entre los cambios propuestos figuran nuevos criterios para fijar indemnizaciones por expropiaciones, modificaciones en el procedimiento para desalojos por falta de pago de alquileres y la reducción de las restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios.

La sesión también podría estar marcada por una discusión reglamentaria en torno a la participación virtual de dos legisladores, una decisión impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel que deberá ser convalidada por el pleno del Senado.

En vivo minuto a minuto:

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Sigue el debate en el Senado

El Senado continúa con el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una sesión marcada por fuertes cruces entre legisladores. El debate se extendería durante varias horas y la votación está prevista para cerca de la medianoche.

Mientras tanto, afuera del Congreso se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El operativo dejó al menos 10 detenidos y varias personas heridas, tanto entre los agentes como entre quienes participaban de la protesta.

Tres detenidos por los incidentes

Según confirmaron desde la Policía Federal, son tres las personas que fueron detenidas por el momento debido a los incidentes.

Los tres casos fueron por atentado y resistencia, según le afirmaron a este medio. Los conflictos, con gases, piedras y camiones hidrantes, se mantienen hace dos horas en calles cercanas al Congreso.

En total son 820 agentes desplegados por las fuerzas de seguridad en busca de dispersar a los manifestantes.

Tensión frente al Congreso durante el debate por la Ley de Propiedad Privada

Mientras el Senado avanza con el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, miles de manifestantes se concentran frente al Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

De la movilización participan referentes y militantes de la CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones políticas y agrupaciones autoconvocadas, que permanecen en las inmediaciones del Palacio Legislativo durante el tratamiento del proyecto.

Por momentos se registraron escenas de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. La Policía utilizó camiones hidrantes y arrojó agua para dispersar a parte de la concentración.

La oposición pidió que el proyecto vuelva a comisión pero perdió la votación

La continuidad de la sesión fue sometida a votación. El debate sigue. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.

El senador del PJ José Mayans hizo una moción para que el proyecto regresé a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y tratamiento serio.

La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continúa.

Comenzó la sesión

El senado retomó el debate en el que someterá a votación la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el oficialismo. La sesión de este jueves 6 de agosto se reinició luego del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado para lograr consensos. En ese interín el oficialismo debió ceder y eliminar el capítulo que modificaba la ley de tierras, facilitando la adquisición de inmuebles sin límites por parte de capitales y ciudadanos extranjeros.

A las 14.15, el presidente Bartolomé Abdala habilitó la sesión. Allí hizo uso de la palabra la senadora Patricia Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza, quien pidió que la autorización a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para participar en forma virtual pase a comisión.

Sagasti cursa un embarazo avanzado y su médico le indicó no trasladarse grandes distancias. El recinto le concedió el permiso casi por unanimidad.

Ley de propiedad privada: el PJ dice que no está la última versión del proyecto y exigen que vuelva a comisión

La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, cuestionó el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y reclamó que la iniciativa regrese a comisión tras las modificaciones introducidas por el oficialismo en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, la senadora sostuvo que, a pocas horas del inicio de la sesión, “el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto” y consideró que, ante esa situación, “esta discusión tiene que volver a comisión”.

Convocatoria frente al Congreso de la Nación

Este jueves 6 de agosto se llevará a cabo una movilización frente al Congreso de la Nación en contra del proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsada por el gobierno de Javier Milei en marzo de este año.

A pesar de que el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales fue retirado por no haber reunido el apoyo necesario para la aprobación en el Senado, la convocatoria frente al Congreso está prevista para las 12:00, aunque las organizaciones prevén que el mayor nivel de asistencia se registre a partir de las 17.

El PRO en el Senado criticó al Gobierno por el capítulo de tierras en la Ley de Propiedad Privada: "Estuvo mal manejado"

El jefe de bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, criticó al Gobierno por el capítulo de venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Ley de Propiedad Privada, que el oficialismo tuvo que retirar por falta de apoyo: "Después de una larga reunión que tuvimos con varios senadores y la jefe de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el miércoles decidimos quitar ese capítulo, que venía muy cuestionado, muy debatido. También, a mi criterio, mal manejado por parte del Gobierno desde el inicio del debate de este tema".

El Senado trata la Ley de Propiedad Privada y los cambios en Tierras

El Senado sesiona este jueves con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como tema central. La iniciativa es impulsada por el Gobierno nacional y busca avanzar con media sanción para luego ser girada a Diputados.

El texto incluye cambios en el régimen de tierras rurales, además de modificaciones vinculadas a expropiaciones, desalojos y Manejo del Fuego. Desde el oficialismo sostienen que la propuesta apunta a dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones, mientras que sectores de la oposición cuestionan el alcance de los cambios.

SEGUÍ TODA LA INFORMACIÓN EN TODOJUJUY: El Senado trata Ley de Propiedad Privada sin ley de Tierras

El oficialismo retiró el capítulo de Ley de Tierras Rurales por falta de votos y busca avanzar con el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye expropiaciones, desalojos, Ley de Manejo del Fuego y Registro de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo retiró el capítulo de Ley de Tierras Rurales por falta de votos y busca avanzar con el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye expropiaciones, desalojos, Ley de Manejo del Fuego y Registro de la Propiedad Inmueble.

¿Qué pasó con la venta de tierras a extranjeros?

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto proponía modificar el régimen que regula la compra de tierras por parte de extranjeros.

Sin embargo, ese capítulo fue eliminado del texto tras no conseguir el respaldo suficiente en el Senado, por lo que ya no forma parte de la iniciativa que se debate este miércoles.

En caso de obtener la aprobación del Senado, el proyecto continuará su trámite legislativo para convertirse en ley.

Qué es la Ley de Propiedad Privada

La Ley de Propiedad Privada es un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que busca modificar distintas normas vinculadas al derecho de propiedad, incorporando cambios en materias como expropiaciones, desalojos, ocupación de inmuebles y manejo del fuego.

La iniciativa también incluía originalmente un capítulo que habilitaba cambios en el régimen de venta de tierras a extranjeros, aunque ese apartado fue retirado del proyecto durante el debate en el Senado.

¿Qué cambios propone?

Entre los principales puntos que aún permanecen en el proyecto se destacan:

  • Expropiaciones: establece nuevos criterios para declarar la utilidad pública y fija cambios en la forma de calcular las indemnizaciones a los propietarios afectados.
  • Desalojos: modifica el procedimiento para los casos de falta de pago de alquileres. El propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda judicial.
  • Manejo del fuego: elimina parte de las restricciones vigentes para los terrenos afectados por incendios. La propuesta mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos incendiados, pero deroga la norma que impedía durante 30 años realizar desarrollos inmobiliarios o modificar el destino productivo de otras superficies rurales quemadas.
  • Regularización de inmuebles: incorpora beneficios para ocupantes que acrediten una posesión pacífica, continua y con causa lícita durante al menos diez años sobre determinados inmuebles destinados a vivienda única.

Los dos senadores que solicitaron participar de manera virtual en la sesión son:

  • Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria - Mendoza), quien pidió intervenir de forma remota debido a un embarazo avanzado y una recomendación médica de reposo. Su pedido fue autorizado de manera provisoria por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque deberá ser ratificado por el pleno del Senado.
  • Flavio Fama (UCR - Catamarca), quien también solicitó participar virtualmente. Al igual que en el caso de Fernández Sagasti, será el cuerpo de senadores el que deberá definir si habilita o no su participación remota.

La posibilidad de que ambos voten a distancia generó diferencias dentro del Senado, especialmente en el oficialismo, ya que el reglamento establece que este tipo de autorizaciones deben ser convalidadas por el pleno de la Cámara antes del inicio de la sesión.

¿Qué pasa con los senadores que participarán de manera virtual?

Uno de los focos de la sesión estará puesto en la participación virtual de dos senadores, una decisión habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel que generó cuestionamientos tanto en el oficialismo como en algunos bloques dialoguistas.

El reglamento establece que las participaciones remotas deben ser autorizadas por el pleno del Senado, por lo que será el propio cuerpo el que defina al inicio de la sesión si convalida o no esa modalidad. Hasta que eso ocurra, persisten las dudas sobre la validez de las intervenciones y los votos que puedan emitir ambos legisladores.

La situación promete abrir un debate reglamentario antes del tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, ya que algunos sectores consideran que la habilitación otorgada por la Presidencia del Senado no alcanza por sí sola y requiere el aval de la mayoría de los senadores presentes.

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