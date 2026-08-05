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5 de agosto de 2026 - 16:33
Política.

Senado: el Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras y habrá sesión este jueves

El oficialismo acotó el proyecto de Propiedad Privada y eliminó el capítulo que reformaba la Ley de Tierras. La sesión de mañana se mantiene en pie y está prevista una marcha frente al Congreso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sesión en el Senado

Sesión en el Senado

El Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras y habrá sesión este jueves.&nbsp;

El Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras y habrá sesión este jueves. 

El Gobierno decidió retirar finalmente del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el capítulo referido a la extranjerización de tierras, uno de los puntos que había generado mayor resistencia dentro del Senado. Mañana hay sesión y se espera una marcha frente al Congreso.

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Bullrich resolvió avanzar con la modificación del proyecto luego de reunirse con senadores dialoguistas, entre ellos las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el titular del bloque PRO, Martín Goerling; la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano.

Tras esos encuentros, el oficialismo decidió retirar el capítulo que había generado mayores cuestionamientos políticos y sociales, aunque mantuvo la convocatoria a la sesión prevista para este jueves a las 14.

Con esta modificación, el oficialismo retomará el cuarto intermedio iniciado en la sesión del 16 de julio y buscará avanzar con los demás apartados del proyecto de Propiedad Privada. El texto conservará los capítulos que plantean cambios en materia de expropiaciones, desalojos y la Ley de Fuego.

El Gobierno decidió presentar el capítulo de Tierras como un proyecto de ley separado y postergar su discusión para más adelante, aunque todavía no definió una fecha para su tratamiento. La estrategia de Bullrich apunta a construir un consenso más amplio con “el grupo de los 44”, el espacio que reúne a los senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales.

El capítulo que el Gobierno decidió retirar del proyecto de Propiedad Privada incluía una amplia reforma de la Ley de Tierras Rurales. Entre otras medidas, proponía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos de extranjeros y eliminar varias restricciones vigentes para la compra y tenencia de esos inmuebles.

La presión sobre el oficialismo escaló este miércoles con los pronunciamientos de gobernadores y senadores aliados que cuestionaron la reforma de la Ley de Tierras. Entre ellos se destacó el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, quien afirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza no acompañarían el proyecto y que ambas se oponían a su aprobación.

Más allá de la eliminación del capítulo sobre tierras, el texto conserva otros cambios impulsados por el Gobierno. Entre ellos figura la reforma de la Ley del Fuego, que deroga la limitación establecida en 2020 para el uso de campos y bosques implantados que hayan sido alcanzados por incendios. También incorpora la digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble a través de una Ventanilla Única Federal que funcionará en todo el país.

Este jueves habrá marchas frente al Congreso

Mientras el Senado se prepara para una nueva jornada de debate, en las inmediaciones del Congreso también se espera un fuerte despliegue de organizaciones sociales y sindicales. La movilización fue convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y una amplia variedad de agrupaciones políticas, ambientales, campesinas y colectivos de autoconvocados.

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