El Gobierno de Jujuy adelantó que "la idea es que se vote por separado"

Desde el Gobierno de la provincia se reconoció que se está analizando adelantar las elecciones a Gobernador del próximo año, así lo confirmó el secretario de comunicación, Alberto Siufi, al sostener que “Jujuy tiene la idea de que se vote por separado”.
"No hay fecha, pero seguramente se va a hacer. La idea es que se vote por separado", afirmó el funcionario.
Tucumán se adelantó y puso el día 9 de mayo, Salta también lo está evaluando y hablan del 9 o el 16”, aunque también reconoció que “no sé si Jujuy será mayo, no hay una definición pero Jujuy seguramente va a adelantar, eso sí”.
Tucumán confirmó el desdoblamiento
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto de convocatoria a elecciones y fijó los comicios para el 9 de mayo de 2027. Tucumán se convirtió así en la primera provincia en desdoblar su calendario electoral del nacional.
El gobernador aseguró que la convocatoria cumple con la legislación vigente y los plazos electorales establecidos.
De esta manera, Tucumán se convirtió en la primera provincia en desdoblar sus elecciones respecto del calendario nacional, previsto para octubre del próximo año. El 9 de mayo, los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, además de los 93 delegados comunales.
“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones o conveniencias, es totalmente falso”, afirmó Jaldo. El gobernador sostuvo que la convocatoria mantiene el mismo criterio utilizado en los procesos electorales de 2019 y 2023, cuando la provincia también eligió a sus autoridades en fechas similares. “En 2027 va a ser exactamente en el mismo mes en que se realizaron las anteriores”, explicó.
En 2023, 16 provincias separaron sus elecciones del calendario nacional que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Jaldo negó que exista un adelantamiento electoral y afirmó que la decisión se ajusta a la Constitución y a la normativa provincial vigente.
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