El Gobierno de Jujuy adelantó que "la idea es que se vote por separado"

Desde el Gobierno de la provincia se reconoció que se está analizando adelantar las elecciones a Gobernador del próximo año, así lo confirmó el secretario de comunicación, Alberto Siufi , al sostener que “Jujuy tiene la idea de que se vote por separado”.

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" No hay fecha, pero seguramente se va a hacer. La idea es que se vote por separado ", afirmó el funcionario.

Tucumán se adelantó y puso el día 9 de mayo, Salta también lo está evaluando y hablan del 9 o el 16”, aunque también reconoció que “no sé si Jujuy será mayo, no hay una definición pero Jujuy seguramente va a adelantar, eso sí”.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto de convocatoria a elecciones y fijó los comicios para el 9 de mayo de 2027. Tucumán se convirtió así en la primera provincia en desdoblar su calendario electoral del nacional.

El gobernador aseguró que la convocatoria cumple con la legislación vigente y los plazos electorales establecidos.

De esta manera, Tucumán se convirtió en la primera provincia en desdoblar sus elecciones respecto del calendario nacional, previsto para octubre del próximo año. El 9 de mayo, los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, además de los 93 delegados comunales.

Recuento de votos.

“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones o conveniencias, es totalmente falso”, afirmó Jaldo. El gobernador sostuvo que la convocatoria mantiene el mismo criterio utilizado en los procesos electorales de 2019 y 2023, cuando la provincia también eligió a sus autoridades en fechas similares. “En 2027 va a ser exactamente en el mismo mes en que se realizaron las anteriores”, explicó.

En 2023, 16 provincias separaron sus elecciones del calendario nacional que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Jaldo negó que exista un adelantamiento electoral y afirmó que la decisión se ajusta a la Constitución y a la normativa provincial vigente.