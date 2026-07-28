La Unión Industrial de Jujuy se reunió con el Gobierno por el abastecimiento del suministro de gas

Tras una serie de cortes y restricciones que afectaron a fábricas locales, el Gobierno de la provincia y referentes de la Unión Industrial de Jujuy acordaron una estrategia conjunta para buscar garantizar abastecimiento de gas , tarifas competitivas y la finalización de obras clave en el NOA.

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La reunión se dio en el marco de la preocupación compartida por el suministro de gas a las industrias, una problemática que derivó recientemente en restricciones y cortes totales o parciales en plantas fabriles —con paradas que alcanzaron hasta los ocho días en algunos casos—, impactando de forma directa en los niveles de producción y en los costos operativos.

En este sentido el Presidente de la Cámara Minera y miembro de la UIJ, Arturo Pfister, advirtió sobre la paradoja de contar con la producción de Vaca Muerta y sufrir problemas logísticos para abastecer al norte del país.

" Las industrias producen, hay mano de obra y no pueden parar. Tenemos que coordinar entre el gobierno provincial y las industrias para gestionar ante Nación que no vuelva a suceder lo que pasó este invierno ", señaló Pfister.

"Si no tenemos energía, no van a venir nuevas industrias; y si la hay, debe ser a un valor competitivo. No porque estemos en el norte tenemos que pagar un mayor costo", aseguró.

Infraestructura y transparencia en el mercado

Entre los puntos abordados durante la reunión, se destacó la necesidad de acelerar obras de infraestructura pendientes. Según se informó, la Secretaría de Energía nacional indicó que cuatro plantas compresoras estratégicas estarían operativas hacia abril de 2027, lo cual aliviaría la situación logística del suministro.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la urgencia de dotar de mayor transparencia a la comercialización y fijación de precios del gas en el mercado energético, garantizando equidad para las plantas radicadas en el norte argentino en comparación con las regiones del centro y sur del país.

Coordinar acciones en conjunto

En relación a la reunión con el sector industrial, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, sostuvo que el encuentro fue con el objetivo de coordinar acciones concretas frente a la crisis energética que afecta el normal funcionamiento del sector productivo en la región del Norte Grande.

Durante el encuentro se evaluaron además los resultados de la gestión realizada días atrás ante la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Tettamanti, donde funcionarios provinciales y directivos industriales expusieron la crítica situación.

En este sentido, el ministro de producción de la provincia, Juan Carlos Abud, explicó que el Gobierno, en sintonía con los reclamos del sector privado, busca establecer una metodología de trabajo regional junto a las provincias del NOA.

"Queremos plantear que no se corte el gas para las empresas, que se pueda comprar a un precio razonable y que esto no ponga un límite al crecimiento y a la ampliación de nuestra matriz productiva", subrayó el ministro y adelantó que en las próximas semanas se solicitará una nueva audiencia con la Secretaría de Energía de la Nación para exigir modificaciones en las políticas tarifarias y de abastecimiento.