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28 de julio de 2026 - 09:06
Ruta 52.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

El siniestro ocurrió sobre Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 30 en la Cuesta de Lipán. Un auto cayó más de 50 metros y murió un niño de 11 años.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

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El hecho se registró alrededor de las 19 del lunes 27 de julio, pasadas las 19hs, a la altura del kilómetro 30, en plena zona de la Cuesta de Lipán. La familia circulaba en un Renault Fluence que, por causas que son materia de investigación, perdió el control en una curva pronunciada y terminó precipitándose al vacío.

El conductor declaró que se quedó sin frenos

Según la información policial, el conductor del vehículo, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, manifestó que el auto habría sufrido una falla técnica total en el sistema de frenos mientras realizaba el descenso hacia Purmamarca.

De acuerdo con ese testimonio, el desperfecto impidió controlar el rodado en una curva, por lo que el vehículo siguió de largo y cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad. Tras el impacto, el auto quedó completamente destruido y en posición invertida.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación, mientras se aguardan las pericias correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió antes de la caída.

Cuesta de Lipán - Una familia oriunda de Ezeiza, Buenos Aires, sufrió un grave accidente cuando descendía desde Salinas Grandes hacia Purmamarca por la Ruta Nacional 52.

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Un turista ayudó a activar el operativo de emergencia

El alerta llegó a la Seccional N° 57 de la Unidad Regional N° 3 gracias a la intervención de otro turista que circulaba por la zona. Según se informó, este testigo trasladó de urgencia a uno de los menores accidentados hasta la dependencia policial para que recibiera asistencia inmediata. A partir de ese aviso, se activó el operativo de rescate y personal policial junto al SAME se trasladó hasta el lugar del siniestro. Al arribar, los equipos de emergencia confirmaron la gravedad del accidente y comenzaron las tareas de asistencia a los ocupantes del vehículo.

Murió un niño de 11 años y cuatro personas fueron internadas

Pese al trabajo del personal médico, un niño de 11 años falleció en el lugar como consecuencia del fuerte impacto. El equipo sanitario constató que la causa del deceso fue un severo traumatismo encéfalo craneano.

El conductor, su pareja y otros dos hijos de la familia fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al hospital más cercano. De acuerdo con la información preliminar, permanecen internados bajo observación médica debido a fracturas y lesiones de consideración.

Operativo del Same en la Cuesta de Lipán ( imagen con IA)

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Lo que pasó

  • Fecha del hecho: lunes 27 de julio.
  • Hora aproximada: 19.
  • Lugar: Ruta Nacional 52, kilómetro 30.
  • Zona: descenso desde Salinas Grandes hacia Purmamarca.
  • Vehículo: Renault Fluence.
  • Familia de cinco integrantes oriunda de Ezeiza, Buenos Aires.
  • Víctima fatal: un niño de 11 años.
  • Heridos: cuatro personas con lesiones de consideración.
  • Mecánica informada: el conductor declaró una falla total en los frenos.
  • Caída: más de 50 metros por un barranco.
  • Intervinieron: Policía de la Provincia, Seccional N° 57, Unidad Regional N° 3 y SAME.
  • Investigación: se aguardan pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

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