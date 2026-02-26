jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 10:09
Precaución.

Un camión quedó varado en la Cuesta del Lipán: el tránsito quedó a media calzada

Un camión quedó varado en la Cuesta del Lipán este jueves 26 de febrero. Piden circular con extrema precaución ya que el tránsito está a media calzada.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un camión quedó varado en la Cuesta del Lipán: el tránsito quedó a media calzada - Imagen de archivo&nbsp;

La transitabilidad en la Ruta Nacional 52, a la altura de la Cuesta de Lipán, se encuentra reducida a media calzada en el kilómetro 32, en sentido este-oeste, debido a un camión que quedó varado en el sector.

La situación obliga a circular con extrema precaución en uno de los tramos más transitados y de mayor complejidad de la zona.

Circulación con precaución

Desde el área correspondiente se informó que los conductores deben reducir la velocidad, mantener la distancia adecuada de frenado y respetar la señalización vial dispuesta en el lugar.

La presencia del vehículo de gran porte restringe parcialmente el paso, por lo que se solicita especial atención a quienes transiten por ese sector de montaña.

Regulación del tránsito

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra trabajando en el lugar realizando tareas de regulación del tránsito para garantizar la seguridad y ordenar la circulación mientras se resuelve la situación.

Se recomienda a los automovilistas planificar el viaje con anticipación y atender en todo momento las indicaciones del personal apostado en la zona.

