Un camión quedó varado en la Cuesta del Lipán: el tránsito quedó a media calzada - Imagen de archivo

La transitabilidad en la Ruta Nacional 52, a la altura de la Cuesta de Lipán, se encuentra reducida a media calzada en el kilómetro 32, en sentido este-oeste, debido a un camión que quedó varado en el sector.

La situación obliga a circular con extrema precaución en uno de los tramos más transitados y de mayor complejidad de la zona.

Circulación con precaución Desde el área correspondiente se informó que los conductores deben reducir la velocidad, mantener la distancia adecuada de frenado y respetar la señalización vial dispuesta en el lugar.

La presencia del vehículo de gran porte restringe parcialmente el paso, por lo que se solicita especial atención a quienes transiten por ese sector de montaña.

Regulación del tránsito Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra trabajando en el lugar realizando tareas de regulación del tránsito para garantizar la seguridad y ordenar la circulación mientras se resuelve la situación. Se recomienda a los automovilistas planificar el viaje con anticipación y atender en todo momento las indicaciones del personal apostado en la zona.

