Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total momentáneo

Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total

La colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso al barrio Cerro Las Rosas y en sentido norte-sur, presenta un corte total momentáneo debido a un camión que quedó varado en el sector.

La situación genera complicaciones en la circulación y obliga a desviar el tránsito mientras se trabaja para normalizar el paso.

Recomendaciones para los conductores Desde el área correspondiente se informó a los automovilistas que deben transitar con precaución en las inmediaciones del lugar. Se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia adecuada de frenado y respetar la señalización vial dispuesta.

El vehículo de gran porte obstruye completamente la calzada, por lo que se solicita paciencia y atención a quienes circulen por la zona.

Regulación del tránsito en el sector Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra trabajando en el lugar realizando tareas de regulación y ordenamiento del tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad hasta que se logre retirar el camión y restablecer la circulación normal. Se aconseja a los conductores optar por vías alternativas y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

