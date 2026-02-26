Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total momentáneo

La situación genera complicaciones en la circulación y obliga a desviar el tránsito mientras se trabaja para normalizar el paso.
Recomendaciones para los conductores
Desde el área correspondiente se informó a los automovilistas que deben transitar con precaución en las inmediaciones del lugar. Se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia adecuada de frenado y respetar la señalización vial dispuesta.
El vehículo de gran porte obstruye completamente la calzada, por lo que se solicita paciencia y atención a quienes circulen por la zona.
Regulación del tránsito en el sector
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra trabajando en el lugar realizando tareas de regulación y ordenamiento del tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad hasta que se logre retirar el camión y restablecer la circulación normal.
Se aconseja a los conductores optar por vías alternativas y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.