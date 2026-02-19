viernes 20 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 21:32
Tormentas.

Temporal en el norte: cortaron un tramo de la Ruta 9 a la altura de Huacalera

El SMN anunció un fin de semana con tormentas, posible caída de granizo y fuerte actividad eléctrica que ya impacta en zonas del norte.

Federico Franco
Por  Federico Franco
temporal norte
En la Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera, se debió interrumpir el tránsito de manera momentánea por la gran cantidad de agua que corre sobre el pavimento, además del arrastre de barro y piedras.

Desde la Policía de la Provincia de Jujuy – Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron el corte que luego se levantó.

El sector se encuentra con invasión de sedimentos y piedras sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con velocidad reducida, mantener distancia de frenado, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial que realiza la regulación del tránsito.

Zonas afectadas y momentos de mayor intensidad

La alerta amarilla rige para las siguientes regiones:

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según el informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por:

  • Caída de granizo

  • Intensa actividad eléctrica

  • Abundante precipitación en cortos períodos

  • Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h

Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto se esperan para:

  • Jueves por la noche

  • Viernes por la mañana

  • Sábado por la noche

Temperatura para el fin de semana

Según el SMN, para el viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26° y mínima de 17°, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, incluyendo tormentas eléctricas.

El mismo panorama se mantendría durante el sábado y domingo, con lluvias intermitentes y actividad eléctrica.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, se recomienda:

  • Evitar circular por calles y rutas anegadas

  • No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

  • Asegurar objetos que puedan volarse

  • Circular con extrema precaución en rutas del norte y la Quebrada

