Temporal en el norte: cortaron un tramo de la Ruta 9 a la altura de Huacalera

La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante jueves, viernes y sábado , y el temporal ya comenzó a sentirse en el norte jujeño.

En la Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera , se debió interrumpir el tránsito de manera momentánea por la gran cantidad de agua que corre sobre el pavimento, además del arrastre de barro y piedras .

Desde la Policía de la Provincia de Jujuy – Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron el corte que luego se levantó.

El sector se encuentra con invasión de sedimentos y piedras sobre la calzada , por lo que se recomienda circular con velocidad reducida , mantener distancia de frenado , respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial que realiza la regulación del tránsito.

Zonas afectadas y momentos de mayor intensidad

La alerta amarilla rige para las siguientes regiones:

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según el informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por:

Caída de granizo

Intensa actividad eléctrica

Abundante precipitación en cortos períodos

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h

Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto se esperan para:

Jueves por la noche

Viernes por la mañana

Sábado por la noche

Temperatura para el fin de semana

Según el SMN, para el viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26° y mínima de 17°, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, incluyendo tormentas eléctricas.

El mismo panorama se mantendría durante el sábado y domingo, con lluvias intermitentes y actividad eléctrica.

Recomendaciones ante la alerta

