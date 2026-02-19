Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

El paro nacional de transporte se siente en Jujuy y obliga a miles de personas a reorganizar su rutina. Sin colectivos en circulación, la escena urbana cambió desde temprano: largas caminatas, filas para conseguir traslado y autos particulares convertidos en improvisados servicios de transporte.

En puntos clave de la ciudad, como la zona de Bárcena y Vespucio, el movimiento comenzó antes del amanecer. Allí se observó que los únicos vehículos disponibles eran taxis, remises y autos particulares que trasladaban pasajeros hacia el centro.

Quienes dependen del transporte público debieron improvisar soluciones. Una trabajadora contó que tuvo que salir mucho antes de lo habitual. “Yo entro a las seis y me tuve que venir caminando desde Malvinas hasta acá para poder tomar algo”, relató mientras esperaba un vehículo.

Otra vecina señaló que directamente no vio unidades. “Colectivo no vi ninguno, en el centro nada” , aseguró.

El ingenio también apareció como alternativa. Algunas personas coordinaron viajes con vecinos, mientras otras recurrieron a aplicaciones de traslado. Según testimonios recogidos en la calle, estas plataformas ayudaron a reducir las filas en comparación con paros anteriores.

Autos particulares y transporte informal

La alta demanda generó un fenómeno recurrente en este tipo de jornadas, vehículos particulares ofreciendo traslados. El cronista observó que “automóviles hacen las veces de transporte para las personas que necesitan llegar al centro”, algo que suele repetirse cuando el servicio formal se interrumpe. Además, remises y taxis debieron adaptarse al flujo de pasajeros.

Impacto en el tránsito y la actividad

La circulación también se vio afectada en los accesos a la capital. Las rutas provinciales y nacionales que confluyen en San Salvador registraron mayor cantidad de autos particulares, señal de que muchos eligieron movilizarse por cuenta propia para no faltar al trabajo.

En el centro, la postal fue distinta a la habitual, menos peatones a primera hora y comercios con menor movimiento. Incluso se observaron bolsas de residuos acumuladas en algunas cuadras, ya que el servicio de recolección estaba suspendido.

Vuelos cancelados

El paro general convocado en todo el país en el marco del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso afecta el normal funcionamiento del aeropuerto de Jujuy. Durante la jornada se registran cancelaciones y cambios de estado en varias operaciones, tanto en salidas programadas como en arribos previstos.

La medida gremial, que tiene alcance nacional, genera repercusiones en distintos servicios, y el transporte aéreo no es la excepción. Las aerolíneas y autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal.

En la programación de salidas, el vuelo de Flybondi con partida prevista a las 9:05 con destino a Aeroparque fue cancelado. De igual modo, el servicio de Aerolíneas Argentinas programado para las 9:50 con destino a Ezeiza también figura como cancelado.

Para la tarde, el vuelo de Flybondi de las 15:05 hacia Ezeiza permanece en estado “programado”. El servicio de Paranair con salida a las 17:20 rumbo a Asunción figura con la indicación “consultar compañía”, lo que sugiere posibles cambios que deben confirmarse con la empresa.

En el tramo nocturno, el vuelo de Aerolíneas Argentinas de las 20:15 hacia Aeroparque se encuentra en estado a verificar con la aerolínea, mientras que la operación de Flybondi de las 20:15 con destino a Ezeiza figura en horario según la programación vigente.

Sin atención en bancos por el paro general

Las entidades financieras suspenden la atención presencial en todas sus sucursales durante la jornada. La medida se enmarca en el paro general y alcanza a todo el horario bancario habitual.

Si bien las puertas permanecen cerradas, los bancos garantizan el funcionamiento de los canales digitales. Los usuarios pueden operar a través de home banking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y otros medios electrónicos.

La interrupción del servicio presencial impide la realización de cualquier trámite en ventanilla. No habrá apertura de cuentas, consultas personales ni depósitos por caja.

Tampoco se podrán retirar chequeras ni gestionar créditos en forma presencial. La medida incluye además el acceso a cajas de seguridad y la realización de trámites administrativos dentro de las sucursales.

Las operaciones digitales, en tanto, continúan activas según informan las propias entidades financieras.