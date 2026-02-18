Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Los festejos de Carnaval dejaron una postal que se repitió en distintos puntos de San Salvador de Jujuy : grandes volúmenes de basura en la vía pública, terrenos baldíos convertidos en playas de estacionamiento improvisadas y residuos acumulados en zonas de desentierro y challas.

El secretario de Servicios Públicos dela Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Guillermo Marenco , afirmó que este año el impacto fue mayor que en ediciones anteriores y calificó la situación como “lo más feo de un hermoso Carnaval”.

“Creo que este año ha sido lo más feo de un hermoso Carnaval que convocó a tanta gente local y turista. Como jujeños, la postal negativa ha sido el tema de la higiene”, expresó el funcionario en diálogo con Canal 4.

Marenco explicó que en la zona de Ciudad Cultural, “una vez que terminaba el Carnavalódromo entraba una cuadrilla de 40 personas a limpiar los alrededores. No siempre alcanzaba. A las 8 de la mañana entraba otro grupo de 40 personas más”, detalló.

Según el balance oficial, por día se retiraron dos camiones completos de residuos, con un volumen de entre "8 y 10 toneladas por operativo". Además, aún resta intervenir en sectores como Alto Padilla, donde quedaron residuos en distintos espacios y terrenos baldíos "que usaban como playa de estacionamiento".

Recolección de basura en Carnaval. Recolección de basura en Carnaval.

“Sinceramente, era paupérrima la situación que se tenía. Lo mismo nos pasó en otros sectores de la ciudad donde hubo desentierros y chayas. Se organizan para festejar, pero se olvidan de organizarse para limpiar”, remarcó.

Infracciones y llamado a la conciencia

Desde el Municipio informaron que "en los últimos días hemos realizado 70 infracciones a organizadores de ese tipo de eventos".

“Nos hemos recibido de mugrientos. Antes se ensuciaba, ahora es desprecio por el ambiente, por las personas y por la salud”, sostuvo Marenco, al señalar que el problema va más allá del Carnaval y refleja una conducta social que preocupa.

Cómo funcionarán los servicios por el paro

De cara al paro nacional, el secretario aclaró que el Municipio garantizará guardias en varios servicios:

Recolección municipal

Alumbrado público

Estacionamiento medido

Tránsito

Sin embargo, la recolección correspondiente a la empresa LIMSA se verá afectada por la adhesión al paro del sector camionero. “Todos los sectores que cubre LIMSA no van a tener servicio de recolección. Pedimos a la gente que nos ayude y que no saque los residuos a la calle”, indicó.

El recorrido habitual de recolección se normalizará recién a partir de las 22 horas del jueves, por lo que se solicitó colaboración a los vecinos para evitar acumulación de basura en la vía pública.