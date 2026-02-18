miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 21:44
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

El Municipio retiró entre 8 y 10 toneladas de residuos en cada operativo en Ciudad Cultural y aplicó más de 70 infracciones a organizadores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

Lee además
martes de chaya en jujuy: los jujenos disfrutaron del cierre del carnaval grande
Jujuy.

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande
Imagen creada con IA.
Salud.

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito

El secretario de Servicios Públicos dela Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Guillermo Marenco, afirmó que este año el impacto fue mayor que en ediciones anteriores y calificó la situación como “lo más feo de un hermoso Carnaval”.

Recolección de basura en Carnaval.
Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

“Creo que este año ha sido lo más feo de un hermoso Carnaval que convocó a tanta gente local y turista. Como jujeños, la postal negativa ha sido el tema de la higiene”, expresó el funcionario en diálogo con Canal 4.

Marenco explicó que en la zona de Ciudad Cultural, “una vez que terminaba el Carnavalódromo entraba una cuadrilla de 40 personas a limpiar los alrededores. No siempre alcanzaba. A las 8 de la mañana entraba otro grupo de 40 personas más”, detalló.

Según el balance oficial, por día se retiraron dos camiones completos de residuos, con un volumen de entre "8 y 10 toneladas por operativo". Además, aún resta intervenir en sectores como Alto Padilla, donde quedaron residuos en distintos espacios y terrenos baldíos "que usaban como playa de estacionamiento".

Recolección de basura en Carnaval.
Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

“Sinceramente, era paupérrima la situación que se tenía. Lo mismo nos pasó en otros sectores de la ciudad donde hubo desentierros y chayas. Se organizan para festejar, pero se olvidan de organizarse para limpiar”, remarcó.

Infracciones y llamado a la conciencia

Desde el Municipio informaron que "en los últimos días hemos realizado 70 infracciones a organizadores de ese tipo de eventos".

“Nos hemos recibido de mugrientos. Antes se ensuciaba, ahora es desprecio por el ambiente, por las personas y por la salud”, sostuvo Marenco, al señalar que el problema va más allá del Carnaval y refleja una conducta social que preocupa.

Cómo funcionarán los servicios por el paro

Recolección de basura en Carnaval.
Recolección de basura en Carnaval.

Recolección de basura en Carnaval.

De cara al paro nacional, el secretario aclaró que el Municipio garantizará guardias en varios servicios:

  • Recolección municipal

  • Alumbrado público

  • Estacionamiento medido

  • Tránsito

Sin embargo, la recolección correspondiente a la empresa LIMSA se verá afectada por la adhesión al paro del sector camionero. “Todos los sectores que cubre LIMSA no van a tener servicio de recolección. Pedimos a la gente que nos ayude y que no saque los residuos a la calle”, indicó.

El recorrido habitual de recolección se normalizará recién a partir de las 22 horas del jueves, por lo que se solicitó colaboración a los vecinos para evitar acumulación de basura en la vía pública.

Embed - GUILLERMO MARENCO- BASURA EN CARNAVAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

Carnaval en Jujuy: "Se vio el desborde de jóvenes, los padres deben estar más presentes"

Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

Lo que se lee ahora
Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel