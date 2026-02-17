martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 11:33
CAME.

Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

La estadía promedio en este Carnaval fue de 3 días y el gasto diario rondó $111.605 por turista. El gasto directo llegó a $1.007.793 millones.

Turistas
Los números de los últimos feriados de Carnaval

Los números de los últimos feriados de Carnaval

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Multas durante Carnaval (foto ilustrativa).
Controles.

Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero
Estado de las rutas en Jujuy.
Jujuy.

Vuelta a casa tras el Carnaval: cuál es el estado de las rutas este martes 17 de febrero

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento creció 7,2% en comparación con el mismo fin de semana largo de 2025, y el gasto total aumentó 6% a precios constantes.

En promedio, cada turista gastó $111.605 por día y la estadía media se ubicó en 3 días (contra 2,8 días en 2025). En términos reales, el gasto diario cayó 7,7%, en un contexto donde las promociones empujaron muchas decisiones de viaje.

CAME
Los números de los últimos feriados de Carnaval

Los números de los últimos feriados de Carnaval

Ocupación alta y protagonismo del NOA

El informe remarcó niveles de ocupación cercanos al 90% y picos de lleno total en numerosos destinos, con corsos, festivales y propuestas culturales como motor del fin de semana.

En el norte, Jujuy se destacó con una ocupación hotelera del 95,2% y un gasto promedio diario de $123.708 por turista, con fuerte movimiento en la Quebrada de Humahuaca y celebraciones tradicionales que traccionaron la llegada de visitantes.

Carnaval según la CAME
Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Más movimiento en transporte

La intensidad del fin de semana también se vio en los traslados, donde Aerolíneas Argentinas y JetSmart transportaron 313.000 pasajeros, y Buquebus informó un aumento interanual del 27% en viajes desde Uruguay hacia la Argentina.

  • El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).
  • Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.
  • El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.

