Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

Los números de los últimos feriados de Carnaval Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

El feriado de Carnaval 2026 dejó cifras históricas para el turismo interno: 3 millones de turistas se movilizaron por la Argentina y generaron un impacto económico directo de $1.007.793 millones (más de $1 billón).

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento creció 7,2% en comparación con el mismo fin de semana largo de 2025, y el gasto total aumentó 6% a precios constantes.

En promedio, cada turista gastó $111.605 por día y la estadía media se ubicó en 3 días (contra 2,8 días en 2025). En términos reales, el gasto diario cayó 7,7%, en un contexto donde las promociones empujaron muchas decisiones de viaje.

CAME Los números de los últimos feriados de Carnaval Ocupación alta y protagonismo del NOA El informe remarcó niveles de ocupación cercanos al 90% y picos de lleno total en numerosos destinos, con corsos, festivales y propuestas culturales como motor del fin de semana.

En el norte, Jujuy se destacó con una ocupación hotelera del 95,2% y un gasto promedio diario de $123.708 por turista, con fuerte movimiento en la Quebrada de Humahuaca y celebraciones tradicionales que traccionaron la llegada de visitantes. Carnaval según la CAME Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales Más movimiento en transporte La intensidad del fin de semana también se vio en los traslados, donde Aerolíneas Argentinas y JetSmart transportaron 313.000 pasajeros, y Buquebus informó un aumento interanual del 27% en viajes desde Uruguay hacia la Argentina. El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

que realizaron los turistas a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes). Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo. El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.

