martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 08:01
Servicio.

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Tras los feriados por canaval, este miércoles Zoonosos retoma el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy. Fechas, barrios y todos los detalles.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Tras el receso por las celebraciones de carnaval, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy retoma el operativo de castraciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad, a través de la Dirección de Zoonosis. El objetivo es continuar fortaleciendo las políticas de control poblacional y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Quirófano móvil en Campo Verde

El miércoles 18, desde las 8:00, el quirófano móvil se instalará en avenida Flor del Pago 1111, en el barrio Campo Verde. Allí se realizarán intervenciones quirúrgicas programadas para perros y gatos, en el marco de la campaña permanente de esterilización.

Vacunación y registro en Alto Comedero

El jueves 19, de 9:00 a 12:00, el equipo municipal desarrollará una jornada de vacunación y registro en calle Palpalá, Manzana 733 Lote 3, en el barrio Alto Comedero. Durante la actividad se aplicarán las vacunas correspondientes y se avanzará con el registro de mascotas.

Operativo en Cuyaya

El cronograma continuará el viernes 20, de 15:00 a 18:00, con un nuevo operativo de vacunación y registro en la intersección de Baldi y La Rioja, en el barrio Cuyaya.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse a cada punto con sus animales, respetando las indicaciones del personal y recordando que la castración y la vacunación son herramientas fundamentales para prevenir enfermedades, evitar la sobrepoblación y garantizar una mejor calidad de vida para las mascotas y la comunidad en general.

castraciones en san salvador.jpg
Realizarán castraciones en distintos sectores de San Salvador

Realizarán castraciones en distintos sectores de San Salvador

