Cuánto necesitó una familia en Jujuy para no ser pobre ni indigente en abril

Este lunes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos Jujuy (DiPEC) informó los datos de la canasta básica alimentaria y total correspondientes al mes de abril en la provincia de Jujuy .

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El reporte señala que la canasta básica alimentaria subió 1,7% respecto de marzo, mientras que la canasta básica total aumentó 2,2% en el mismo período. En la comparación interanual, la CBA registró una suba de 36,3% y la CBT de 36,6%.

Cuánto necesitó cada grupo familiar

Durante abril de 2026, en Jujuy un adulto equivalente necesitó $207.857,65 para no caer por debajo de la línea de indigencia y $462.153,81 para no ser considerado pobre.

Hogar tipo I

Compuesto por tres integrantes: una jefa de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En abril necesitó $507.172,66 para no ser indigente y $1.127.655,31 para no ser pobre.

Hogar tipo II

Compuesto por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 5 y una hija de 8. En abril necesitó $642.280,13 para no caer en la indigencia y $1.428.055,29 para superar la línea de pobreza.

Hogar tipo III

Compuesto por cinco integrantes: un matrimonio de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año. En abril necesitó $698.401,70 para no ser indigente y $1.552.836,82 para no ser pobre.

Qué mide cada canasta

La canasta básica alimentaria establece el ingreso mínimo necesario para cubrir alimentos esenciales y marca la línea de indigencia. La canasta básica total suma además bienes y servicios no alimentarios, y se utiliza para fijar la línea de pobreza.