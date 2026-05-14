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14 de mayo de 2026 - 16:38
INDEC.

¿Cuánto necesitó en abril una familia argentina para no ser pobre o indigente?

El INDEC informó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el mes de abril para una persona y familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Datos de la canasta básica.

Datos de la canasta básica.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en abril $1.469.768 para no caer por debajo de la línea de pobreza en Argentina, de acuerdo con el informe difundido por el INDEC. El dato surge de la valorización mensual de la canasta básica total, que tuvo una suba de 2,5% respecto de marzo.

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Según el resumen ejecutivo del informe, la canasta básica total para un adulto equivalente se ubicó en $475.653, mientras que la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, llegó a $215.228. En ambos casos, la variación interanual fue de 32,4%.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

Pobreza en Argentina.
Pobreza en Argentina.

Pobreza en Argentina.

Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la canasta básica alimentaria fue de $529.460 y la canasta básica total alcanzó los $1.170.106.

En el caso del hogar de cuatro integrantes, formado por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8, la canasta básica alimentaria llegó a $665.053 y la total a $1.469.768. Para una familia de cinco integrantes, la canasta alimentaria fue de $699.490 y la total de $1.545.872.

La canasta básica alimentaria subió 1,1% en abril y acumuló un alza de 12,8% en lo que va de 2026. La canasta básica total, en tanto, aumentó 2,5% en el mes y 12,3% desde diciembre.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria ( CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

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