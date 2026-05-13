Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

El viernes 8 de mayo ocurrió un terrible accidente en Ruta 66 donde dos personas perdieron la vida y otras dos se encuentran en estado grave. En ese marco, el abogado Carlos Espada habló con Canal 4 y explicó que la querella planteó el pedido de prisión preventiva por peligro de fuga.

Policiales. Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

El abogado sostuvo que la querella se reunió con el fiscal de la causa para interiorizarse sobre lo ocurrido en la audiencia y plantear su posición y remarcó que la prisión preventiva puede solicitarse cuando existen riesgos procesales.

“El principio de inocencia hace que las personas, mientras dure la investigación e incluso el proceso penal, se encuentren en libertad, salvo los dos supuestos que están establecidos en la norma de rito, que tienen que ver con el peligro de fuga y con el entorpecimiento de la investigación”, explicó.

Consultado sobre por qué consideran que existe peligro de fuga, Espada señaló que uno de los puntos centrales tiene que ver con la posible pena en expectativa si la causa cambia de carátula.

choque Ruta 66 (1) Choque en Ruta 66.

“Nosotros nos fundamentamos en el peligro de fuga en que, eventualmente, si cambia la carátula, la pena en expectativa va a ser elevada. Estamos hablando de 8 a 25 años en el supuesto de un homicidio simple con dolo eventual”, afirmó. Además, el abogado mencionó “la entidad del daño a reparar”, al señalar que hay “dos personas fallecidas y dos personas que se encuentran al día de hoy internadas”.

Otro de los puntos planteados por la querella fue el arraigo del imputado. “No se ha acreditado el arraigo de manera formal”, dijo Espada, y agregó que, según la información que recibieron, “se ha acreditado el arraigo tan solo con un boletín de calificaciones de los hijos”.

En esa línea, sostuvo: “Nosotros no tenemos absoluta certeza de que esta persona tenga un arraigo suficiente para decir: no, esta persona vive en esta provincia y no hay motivo para sospechar que eventualmente se mude o directamente se dé a la fuga”.

Investigan la actividad del imputado por el choque en Ruta 66

Espada también indicó que la querella está reuniendo información sobre la actividad laboral del imputado, ya que, según dijo, por el momento saben que trabaja como feriante.

choque Ruta 66 (4) Choque en Ruta 66.

“Nosotros también estamos haciendo una serie de investigaciones a los fines de acreditar o de informarnos más acabadamente cuál es la función de esta persona”, expresó.

Luego agregó: “No tenemos todavía conocimiento acabado de si al momento de desempeñarse como comerciante va a buscar mercadería al extranjero, a Bolivia, porque de ser así creemos que este peligro de fuga aún se va a hacer bastante más latente, más evidente”.

El abogado adelantó que, si esa situación se confirma, pedirán al fiscal que solicite la prisión preventiva. “Eventualmente le pediremos al señor fiscal que solicite la prisión preventiva”, remarcó.

Analizan un posible cambio de carátula

La querella también mencionó que podrían solicitar un cambio de carátula si se acreditan algunas hipótesis que están bajo investigación. Según Espada, una de ellas está relacionada con la velocidad a la que circulaba la camioneta involucrada en el choque.

“Nosotros, por cómo quedaron los vehículos, aún sin tener el informe criminalístico, estamos convencidos de que la velocidad a la que iba la camioneta es absolutamente extrema y de una gran entidad”, sostuvo.

El abogado explicó que la camioneta habría cruzado el sector que divide la calzada e impactado contra el vehículo en el que viajaba la familia. “Impacta con el vehículo en que venía la familia de mi asistido, pero con una violencia tal que termina matando a dos personas”, señaló.

Además, indicó que otra hipótesis que se investiga está vinculada con el posible uso del teléfono celular al momento del hecho. “Entendemos que ya se está investigando esto. Si esto se corrobora, la hipótesis ya de un homicidio simple con dolo eventual se encuentra plenamente acreditada”, afirmó.

Espada aclaró que esa posibilidad dependerá de los informes criminalísticos y de las pericias tecnológicas. “Veremos si estamos en otra situación absolutamente distinta a la del homicidio culposo”, sostuvo.