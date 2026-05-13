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13 de mayo de 2026 - 08:46
Jujuy.

Impactante principio de incendio de un auto en Puente Gorriti

Un auto sufrió un principio de incendio en la parte del capot en Puente Gorriti. Una mujer debió ser asistida por su estado de shock ante la situación.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Impactante principio de incendio de un auto en Puente Gorriti

Impactante principio de incendio de un auto en Puente Gorriti

Un importante operativo de emergencia se desplegó este miércoles en la zona del Puente Gorriti en nuestra ciudad capital, cerca de la Legislatura provincial, tras el principio de incendio de un auto que generó momentos de tensión entre los presentes.

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Según las primeras informaciones, personal del SAME 107 y efectivos de Bomberos acudieron rápidamente al lugar luego de que el vehículo comenzara a incendiarse por causas que todavía se investigan.

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Una mujer fue asistida y trasladada

En medio del incidente, los equipos de emergencia debieron asistir a la mujer que conducía el vehículo y estaba en estado de shock nervioso a raíz de la situación. Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica.

La rápida intervención de los rescatistas evitó que el episodio pasara a mayores. Bomberos trabajó intensamente para controlar el fuego y prevenir una posible reactivación del fuego.

Retiraron la batería para evitar una nueva chispa

Como parte de las tareas de seguridad, los bomberos retiraron la batería del auto para impedir que una chispa pudiera reavivar las llamas.

El fuego afectó parte del capó del vehículo y provocó el levantamiento de la pintura debido a las altas temperaturas. Testigos señalaron que la situación podría haber terminado en una tragedia de no haber sido por la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Auto incendiado en Puente Gorriti
Auto incendiado en Puente Gorriti

Auto incendiado en Puente Gorriti

Importante corte de tránsito en la zona

A raíz del operativo, gran parte de la zona cercana a la Legislatura permaneció cortada al tránsito. Solamente se mantenía habilitado el paso sobre avenida Martiarena, mientras continuaban las tareas de prevención y peritaje.

Los equipos de emergencia seguían trabajando en el lugar para garantizar la seguridad y determinar las causas del incidente.

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