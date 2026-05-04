lunes 04 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de mayo de 2026 - 12:16
Policiales.

Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

El hecho ocurrió en un asentamiento bajo el puente Paraguay. La investigación apunta a un homicidio y a un intento de asesinato.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio bajo el puente Paraguay.

Incendio bajo el puente Paraguay.

Un hombre quedó detenido en el marco de la investigación por el incendio registrado el domingo 26 de abril en un asentamiento de San Salvador de Jujuy, en el sector de Ciudad de Nieva, bajo el puente Paraguay. El caso se investiga como homicidio de una mujer de 41 años y tentativa de homicidio de un adulto mayor de 75, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque.

Lee además
Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet video
Jujuy.

Detienen a dos personas por el incendio en el Estadio Federación de Básquet
Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet video
Jujuy.

Alerta por un principio de incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet

Avance de la causa y detención del sospechoso

La causa avanza en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 5, a cargo del fiscal Diego Funes. En las últimas horas, efectivos concretaron la detención de un sujeto que aparece vinculado al hecho.

De acuerdo con los primeros datos, el detenido sería conocido de las víctimas y habría actuado con otras personas. La investigación mantiene esa línea y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.

El acusado quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y se espera la audiencia imputativa, donde se formalizarán los cargos correspondientes.

Embed - Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Qué se sabe del ataque dentro de la vivienda

Según la reconstrucción preliminar, la agresión ocurrió durante la tarde del domingo en el interior del inmueble. Allí residían la mujer y el adulto mayor.

El hombre recibió golpes en la cabeza que lo dejaron inconsciente. Personal policial lo retiró del lugar mientras el fuego avanzaba en la vivienda.

En una de las habitaciones, los investigadores hallaron el cuerpo de la mujer en estado de calcinación, lo que en un primer momento orientó la pesquisa hacia un incendio con víctimas fatales.

El informe preliminar de la autopsia cambió el eje del caso. Los peritos determinaron que la víctima no murió por acción del fuego, ya que no presentaba quemaduras en las vías aéreas.

El estudio indicó una compresión en el tórax como causa de muerte, además de lesiones en distintas partes del cuerpo. También se constató que la mujer tenía las manos atadas hacia atrás.

Estos datos fortalecen la hipótesis de un ataque previo al incendio. La fiscalía continúa con la recolección de pruebas para establecer la mecánica del hecho y la posible participación de más personas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detienen a dos personas por el incendio en el Estadio Federación de Básquet

Alerta por un principio de incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet

El elemento que todos debemos tener en casa y nos puede salvar la vida

Un hombre murió tras incendiarse su casa en Salta

Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

Lo que se lee ahora
Clima en Jujuy - Imagen de archivo 
Jujuy.

Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Murió Sergio Priseajniuc, gloria de Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Murió Sergio Priseajniuc, gloria de Gimnasia de Jujuy

Clima en Jujuy - Imagen de archivo 
Jujuy.

Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet video
Jujuy.

Alerta por un principio de incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet

Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet video
Jujuy.

Detienen a dos personas por el incendio en el Estadio Federación de Básquet

Residencias en salud.
Jujuy.

Abren las inscripciones para las residencias de salud en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel