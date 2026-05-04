Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Un hombre quedó detenido en el marco de la investigación por el incendio registrado el domingo 26 de abril en un asentamiento de San Salvador de Jujuy, en el sector de Ciudad de Nieva , bajo el puente Paraguay. El caso se investiga como homicidio de una mujer de 41 años y tentativa de homicidio de un adulto mayor de 75, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque.

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La causa avanza en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 5, a cargo del fiscal Diego Funes. En las últimas horas, efectivos concretaron la detención de un sujeto que aparece vinculado al hecho.

De acuerdo con los primeros datos, el detenido sería conocido de las víctimas y habría actuado con otras personas. La investigación mantiene esa línea y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.

El acusado quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y se espera la audiencia imputativa, donde se formalizarán los cargos correspondientes.

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Qué se sabe del ataque dentro de la vivienda

Según la reconstrucción preliminar, la agresión ocurrió durante la tarde del domingo en el interior del inmueble. Allí residían la mujer y el adulto mayor.

El hombre recibió golpes en la cabeza que lo dejaron inconsciente. Personal policial lo retiró del lugar mientras el fuego avanzaba en la vivienda.

En una de las habitaciones, los investigadores hallaron el cuerpo de la mujer en estado de calcinación, lo que en un primer momento orientó la pesquisa hacia un incendio con víctimas fatales.

El informe preliminar de la autopsia cambió el eje del caso. Los peritos determinaron que la víctima no murió por acción del fuego, ya que no presentaba quemaduras en las vías aéreas.

El estudio indicó una compresión en el tórax como causa de muerte, además de lesiones en distintas partes del cuerpo. También se constató que la mujer tenía las manos atadas hacia atrás.

Estos datos fortalecen la hipótesis de un ataque previo al incendio. La fiscalía continúa con la recolección de pruebas para establecer la mecánica del hecho y la posible participación de más personas.