Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

La noche del domingo 26 de abril registró dos incendios en distintos puntos de Jujuy que movilizaron a equipos de emergencia y generaron escenas de tensión entre vecinos. Uno de los hechos tuvo lugar en inmediaciones del río Xibi Xibi, en la zona de Ciudad de Nieva, mientras que el otro ocurrió en El Carmen. Ambos episodios derivaron en consecuencias graves.

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En el primero de los casos, cerca de las 18.50, personal de emergencia se dirigió hacia el sector bajo del Puente Paraguay tras recibir un aviso por un incendio en una vivienda precaria ubicada al margen del río. Al arribar, constataron la presencia de fuego activo y la intervención previa de un móvil que ya se encontraba en el lugar.

Según se informó, efectivos rompieron una de las puertas de acceso para ingresar, luego de escuchar pedidos de auxilio desde el interior. En ese contexto, lograron rescatar a un hombre mayor de edad, de aproximadamente 75 años, quien presentaba quemaduras en la zona de la cabeza.

El operativo continuó con la intención de verificar si había más personas dentro de la vivienda. Sin embargo, la densa humareda y la intensidad de las llamas impidieron tanto la visibilidad como el ingreso seguro al inmueble.

Ante la urgencia, vecinos de la zona se acercaron para colaborar con el traslado de agua, ya que no había acceso inmediato a una fuente cercana. El personal debió recorrer alrededor de 100 metros para acarrear baldes y contener el avance del fuego.

En paralelo, se implementó un protocolo de intervención para estos casos, mientras se avanzaba en la contención del foco ígneo. Una vez controladas las llamas, los equipos lograron ingresar al interior de la vivienda.

Durante la inspección, los rescatistas encontraron un cuerpo completamente calcinado. El hallazgo se produjo tras la extinción total del incendio, en una estructura ubicada en el asentamiento de Ciudad de Nieva.

Las actuaciones posteriores quedaron a cargo del personal correspondiente, con intervención de las áreas encargadas de determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.

Incendio en El Carmen con una víctima joven

El siniestro se registró cerca de las 20.30 en la intersección de calles Corrientes y Santa Fe, en el barrio Villa María de El Carmen. Personal de la División Lacustre y Fluvial tomó conocimiento del hecho y se dirigió al lugar.

Al llegar, los efectivos constataron que el fuego se originó en una habitación que funcionaba como dormitorio. En el exterior de la vivienda, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 28 años.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal del SAME, quienes desplegaron un operativo para controlar el incendio y asistir en la escena.

Incendio

El foco ígneo provocó daños totales en el ambiente afectado. Peritos de Criminalística y la fiscalía avanzaron con las tareas correspondientes para establecer cómo se inició el fuego.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero, mientras las actuaciones se extendieron hasta pasada la medianoche.