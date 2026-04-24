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24 de abril de 2026 - 11:03
Argentina.

Como en Egipto pero en la Puna: la pirámide volcánica perfecta en el NOA que pocos conocen

En el corazón de la Puna salteña, a pocas horas de Jujuy, una formación volcánica de geometría casi imposible emerge del salar más extenso del país.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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A 3.460 metros sobre el nivel del mar —altitud que los jujeños conocen bien— y con 200 metros de altura propia, el Cono de Arita tiene una forma tan simétrica que cuesta creer que no hubo intervención humana. La comparación con las pirámides egipcias surge sola: misma silueta triangular, misma soledad monumental, mismo efecto de incredulidad en quien lo ve por primera vez.

Lo que lo convierte en algo verdaderamente único es su contexto. El Salar de Arizaro —el más grande de Argentina y el tercero del mundo, apenas al oeste de la Puna jujeña— rodea la base del volcán con una planicie blanca tan reflectante que la montaña parece flotar. La base desaparece bajo lo que parece una capa de nubes, pero es solo la luz rebotando contra la sal. Un fenómeno óptico que, en el NOA, solo ocurre aquí.

Cono de arita (1)
Como en Egipto pero en la Puna: la pirámide volcánica perfecta en el NOA y que pocos conocen

Como en Egipto pero en la Puna: la pirámide volcánica perfecta en el NOA y que pocos conocen

Cómo llegar desde Jujuy

Para los jujeños, el punto de partida natural es San Salvador. Desde allí, el camino más directo baja hacia Salta capital y toma la Ruta Nacional 51 hacia el noroeste —la misma que cruza el Abra del Acay y conecta con la mítica Puna salteña— durante 230 kilómetros, hasta empalmar con la Ruta Provincial 27. Desde esa intersección, otros 136 kilómetros hacia el suroeste llevan hasta Tolar Grande, el pequeño pueblo que sirve de base para visitar el Cono.

Quienes viven en Jujuy y están acostumbrados a moverse por la Quebrada o el altiplano saben de qué se trata: caminos de ripio, altura, amplitud térmica y ningún servicio en ruta. Llevar agua abundante, alimento, combustible extra y equipo de emergencia no es opcional.

Una alternativa es sumarse a los grupos de excursión que salen regularmente desde Salta, varios de los cuales también captan pasajeros en Jujuy. El transporte público existe —conecta Salta con San Antonio de los Cobres y luego con Tolar Grande— pero los horarios son irregulares y poco confiables para armar un itinerario.

El NOA y los paisajes de la Puna que maravillan al mundo

El Cono de Arita no es un hallazgo aislado. Forma parte de un corredor de paisajes extraordinarios que los norteños tienen casi en la puerta de casa: las Salinas Grandes compartidas entre Jujuy y Salta, la Quebrada de Humahuaca con sus cerros de siete colores, los cardones monumentales de la Prepuna, los pueblos de adobe que parecen detenidos en el tiempo.

Cono de arita (2)
Como en Egipto pero en la Puna: la pirámide volcánica perfecta en el NOA y que pocos conocen

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