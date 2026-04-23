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23 de abril de 2026 - 17:14
País.

El pueblo de San Luis con río y balnearios que es ideal para unas escapadas

Se trata de un destino poco conocido que se destaca por sus aguas claras y propuestas naturales para refrescarse. Conocelo en detalle.

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Por  viajes Todo Jujuy
El Volcán, es un pueblo que se encuentra a 18 km de la ciudad de San Luis.

El Volcán, es un pueblo que se encuentra a 18 km de la ciudad de San Luis.

El Volcán es una localidad turística ubicada a unos 18 kilómetros de la ciudad de San Luis, en pleno Circuito Serrano, al pie de las Sierras Puntanas, y se ha consolidado como uno de los destinos más concurridos del país. Agenda este pueblo para el próximo fin de semana largo poder hacer unas escapadas en familia.

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Su denominación proviene del río de gran caudal que atraviesa la zona, el cual durante las crecidas arrastra piedras, barro y sedimentos con fuerza, generando un ruido intenso que recuerda a la actividad de un volcán. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un punto de veraneo muy elegido, impulsado por la belleza de sus paisajes naturales.

Dónde queda El Volcán, San Luis.

La localidad de El Volcán forma parte del Circuito Turístico de las Sierras Puntanas, una zona que se extiende por el centro-norte de la provincia de San Luis y que cautiva a visitantes con sus paisajes, sus espacios de recreación, su propuesta cultural y su reconocida gastronomía.

Ubicación de El Volcán, San Luis

Se trata de una pequeña población del departamento Juan Martín de Pueyrredón, situada al pie de las Sierras de San Luis, a unos 15 kilómetros al noroeste de la ciudad capital, siguiendo el recorrido de la Ruta Provincial N° 20.

Qué puedo hacer en El Volcán, San Luis.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Volcán, San Luis?

Pasar una jornada en el Balneario El Badén, un espacio al aire libre pensado para el disfrute familiar, donde es posible realizar distintas actividades recreativas fuera del hogar, desde deportes y juegos hasta simplemente compartir unos mates sobre los bancos o recostados en el césped.

  • Recorrer el Balneario Salto Colorado, un entorno natural de gran belleza, ideal para relajarse junto al agua bajo la sombra de una arboleda frondosa.
  • Descubrir el Salto del Osito, una cascada de gran presencia que desemboca en una pileta natural de aproximadamente cinco metros de profundidad.
  • Visitar el Balneario La Hoya, antiguamente denominado Salto de los Callegaro, considerado el principal atractivo de la localidad y reconocido a nivel nacional como uno de los más destacados.
  • Explorar el Río Volcán, que se nutre de vertientes naturales y manantiales que descienden desde las Sierras de San Luis. Se trata de uno de los cursos de agua más relevantes y característicos de toda la provincia.
La localidad cuenta con tres accesos por autopista.
  • Recorrer el Circuito Turístico de las Sierras Puntanas, un corredor natural donde se pueden llevar a cabo múltiples propuestas recreativas y actividades al aire libre, tanto deportivas como de esparcimiento.
  • Asimismo, es posible llegar al Dique Cruz de Piedra y al Dique La Estrechura, punto en el que confluyen los ríos Estancia Grande y El Durazno, dando origen al Río Volcán. En sus alrededores hay una variada oferta de cabañas y espacios de camping para hospedaje.
  • Entre las actividades disponibles se destacan las caminatas por senderos serranos, la escalada en roca, el alquiler de caballos y la pesca deportiva.
El Volcán, es una villa turística que se encuentra a 18 km de la ciudad de San Luis.

Cómo llegar a El Volcán, San Luis

La localidad dispone de tres ingresos principales a través de autopistas, que se agregan a la extensa red de entradas ya existentes, compuesta por puentes y avenidas que atraviesan la Avenida Juan Pascual Pringles.

Entre los accesos viales por autopista se destacan la Autopista Los Puquios – El Volcán (antigua Ruta 20) y la Autopista El Volcán – El Trapiche (ex Ruta 9).

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