Una jujeña famosa contó que está separada y sorprendió a todos

La historia de amor entre Luz Tito y Alberto , conocido popularmente como "Pestañas", llegó a su fin. Luego de varios meses marcados por rumores y especulaciones en redes sociales, la ex participante de Gran Hermano 2025 decidió hablar públicamente sobre su situación sentimental y confirmó la ruptura.

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La jujeña realizó la revelación durante una emisión del ciclo de streaming que comparte junto a ex compañeros del reality . Allí puso fin a las versiones que circulaban desde hace tiempo y explicó cómo atravesó este proceso lejos de la exposición pública.

Durante los últimos meses, los seguidores del programa habían advertido señales de distanciamiento entre ambos. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los protagonistas había brindado una explicación concreta sobre el estado de la relación.

Luz Tito Luz Tito.

La separación ocurrió hace varios meses

Uno de los datos que más sorprendió a los fanáticos fue que la ruptura no se produjo recientemente. Según contó Luz Tito, la pareja ya transitaba caminos separados desde fines de febrero, aunque eligió mantener la situación en privado mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo.

La ex Gran Hermano explicó que durante las transmisiones en vivo recibía preguntas constantes sobre su situación amorosa, pero prefirió guardar silencio hasta sentirse preparada para hablar del tema. También señaló que necesitó tiempo para procesar la separación antes de compartirla con quienes siguen su día a día.

La joven sostuvo que el acompañamiento y las opiniones que circulan en redes suelen influir en este tipo de momentos personales, motivo por el cual decidió resguardar la situación durante varios meses.

Embed - SE SEPARÓ LUZ TITO

Cómo fue el último encuentro con "Pestañas"

Durante la charla, Luz recordó los últimos días que compartió con su expareja antes de hacer pública la noticia. Según relató, Alberto regresó de un viaje que realizó a Brasil y permaneció junto a ella durante algunos días antes de partir nuevamente.

La jujeña contó que incluso lo acompañó al aeropuerto y destacó que el vínculo terminó sin conflictos ni situaciones traumáticas. En ese sentido, describió la relación como una experiencia positiva dentro de su vida personal.

Luz Tito Luz Tito.

Al referirse a su presente, Luz fue contundente. La ex participante aseguró que la separación es definitiva y manifestó que hoy atraviesa el proceso con mayor serenidad.

La confirmación reactivó rápidamente los comentarios entre seguidores de Gran Hermano, especialmente por las versiones que durante los últimos meses la vincularon sentimentalmente con Tato Algorta, uno de los participantes más populares de la edición 2025.