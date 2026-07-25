El Cedems ratificó la medida de fuerza y el lunes no comenzarán las clases en Jujuy

El Cedems ratificó la medida de fuerza y y el lunes no comenzarán las clases en Jujuy

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) ratificó este sábado un paro activo de 72 horas y confirmó que el lunes no comenzarán las clases en los establecimientos donde el gremio tiene representación. La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles 29 de julio y fue definida durante una asamblea realizada en la sede central del sindicato.

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La decisión había sido anticipada en la asamblea del pasado 11 de julio y fue ratificada este sábado por los afiliados, quienes también aprobaron el cronograma de actividades que se desarrollará durante los tres días de protesta.

El plan de lucha comenzará el lunes 27 de julio con una permanencia en Plaza Belgrano.

El martes 28, el gremio participará de una marcha provincial junto a otros sectores docentes, trabajadores y sindicatos bajo la consigna "Arriba los salarios, abajo los tarifazos" .

La medida continuará el miércoles 29 con una nueva jornada de paro activo.

Qué resolvió la asamblea del CEDEMS

Durante la reunión realizada este sábado en la sede central del sindicato, los afiliados ratificaron el no inicio de clases tras el receso invernal y reafirmaron el pedido de una recomposición salarial.

Además, resolvieron:

Solicitar la suspensión del Memorándum N.º 038.

Implementar el quite de colaboración monetaria y de carga horaria para actividades extracurriculares.

Ratificar el pedido de un incremento salarial del 33,9%.

Expresar solidaridad con la secretaria general del gremio por los ataques recibidos en medios y redes sociales.

Declarar la asamblea en estado permanente.

La postura del gremio

Desde el CEDEMS recordaron que rechazaron la propuesta salarial presentada en las negociaciones paritarias. Si bien el Ejecutivo provincial anunció que abonará un incremento del 4% con los haberes de julio, el sindicato sostuvo que esa decisión fue adoptada de manera unilateral y que no responde a los planteos realizados por los trabajadores de la educación.

Finalmente, el gremio convocó a sus afiliados a participar de las actividades previstas durante las tres jornadas de paro y reafirmó la continuidad del plan de lucha.