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27 de mayo de 2026 - 08:10
Jujuy.

Este miércoles CEDEMS se adhiere al paro docente en Jujuy

CEDEMS confirmó la adhesión al paro nacional docente. La delegada Mercedes Sosa cuestionó las políticas del Gobierno Nacional hacia la educación pública.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
CEDEMS

CEDEMS

CEDEMS confirmó que adherirá al paro nacional docente convocado para este miércoles 27 de mayo. La decisión fue ratificada por la delegada Mercedes Sosa, quien explicó que la medida aprobada en asamblea "busca visibilizar el rechazo del gremio a las políticas del Gobierno Nacional vinculadas al sistema educativo y a la situación económica que atraviesan los trabajadores".

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“Es un paro para criticar las políticas contra la educación pública”

En diálogo con TodoJujuy.com, Mercedes Sosa remarcó que la adhesión al paro nacional responde a un posicionamiento claro del sector docente frente al contexto actual, luego de llevarse a cabo la asamblea prevista para este sábado 23 de mayo.

Queremos que quede muy claro, expresado con transparencia, que es un paro para criticar las políticas que tiene el Gobierno Nacional en contra de la educación pública, el desfinanciamiento, el desmantelamiento. Queremos que quede muy claro, expresado con transparencia, que es un paro para criticar las políticas que tiene el Gobierno Nacional en contra de la educación pública, el desfinanciamiento, el desmantelamiento.

Asimismo, sostuvo que estas decisiones del Ejecutivo Nacional, “tienen sus consecuencias en infraestructura, en salario docente, en programas” y también afectan “el sostenimiento de la educación técnica”.

Adhesión al Frente de Sindicatos Unidos

Por otra parte, la dirigente confirmó que el gremio resolvió adherir al Frente de Sindicatos Unidos FRESO, luego de un debate interno. En ese sentido, explicó que el pasado 1° de mayo se realizó un congreso en la provincia de Buenos Aires, en un predio de la UOMA, donde participaron delegados de distintos puntos del país.

Allí se decidió adherir a un programa que tiene como distintivo la defensa de la soberanía nacional. Allí se decidió adherir a un programa que tiene como distintivo la defensa de la soberanía nacional.

Reclamo salarial y preocupación por la situación social

Mercedes Sosa también hizo foco en la situación económica y en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Los trabajadores queremos discutir cuál es la suma fija que necesitamos en este momento para poder atender la cantidad de aumentos que lamentablemente día a día se acrecienta en todo orden, en servicios, en transporte, en alimentos. Los trabajadores queremos discutir cuál es la suma fija que necesitamos en este momento para poder atender la cantidad de aumentos que lamentablemente día a día se acrecienta en todo orden, en servicios, en transporte, en alimentos.

En relación a la realidad provincial, recordó que los docentes jujeños “hasta hace muy poco pelearon por un aumento de abono que finalmente fue un logro obtenerlo”, aunque advirtió que “todo queda muy poco frente a una política de devastación”.

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