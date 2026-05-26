Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025

El hallazgo del cuerpo de una mujer denunciada como desaparecida en diciembre de 2025 fue confirmado en las últimas horas, luego de que fuera encontrado en un paraje conocido como Arroyo Seco, en la localidad de Bárcena. Según fuentes policiales, la víctima sería Mónica Alejandra Gutiérrez, de 33 años.
El cuerpo fue encontrado en Arroyo Seco
El hallazgo fue realizado por la propia abuela de la mujer, mientras pastoreaba animales en la zona del Paraje Arroyo Seco. Según se informó, observó un cuerpo y, al acercarse, reconoció prendas de vestir y elementos personales de su nieta.
Tras la denuncia, se activó el protocolo policial y judicial correspondiente para intervenir en el lugar.
Mónica Gutiérrez mujer desaparecida
Realizarán pericias para confirmar la identidad
Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se llevarán adelante estudios de ADN y pericias post mortem.
Estos análisis permitirán confirmar oficialmente la identidad de la mujer y determinar las causas de la muerte.
No descartan ninguna hipótesis
Por el momento, la Justicia no descarta ninguna hipótesis sobre la desaparición y muerte de la mujer.
La investigación continuará con las medidas correspondientes para establecer qué ocurrió desde la denuncia de desaparición, realizada el 11 de diciembre de 2025, hasta el hallazgo del cuerpo.
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