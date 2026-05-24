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24 de mayo de 2026 - 11:22
Jujuy.

Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

El violento episodio ocurrió sobre Ruta 9, a la altura del Acceso Sur de San Salvador de Jujuy. Testigos aseguran que el conductor de un minibús realizó una peligrosa maniobra que provocó la caída de los motociclistas.

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Por  Verónica Pereyra
Accidente acceso sur de la ciudad ( imagen generada con IA)

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Cómo fue el accidente en Ruta 9

De acuerdo con las primeras versiones, el minibús habría realizado una maniobra imprudente mientras circulaba por uno de los sectores más transitados del Acceso Sur. La motocicleta terminó perdiendo estabilidad y sus ocupantes cayeron violentamente sobre el asfalto.

Personal policial y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para asistir a las personas heridas y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente reducido durante varios minutos.

Preocupación por los constantes accidentes

Vecinos y conductores volvieron a reclamar mayores controles y más seguridad vial en el Acceso Sur, una zona donde en los últimos meses se registraron múltiples siniestros, muchos de ellos protagonizados por motos y vehículos de gran porte.

Investigan la responsabilidad del conductor

Las autoridades buscan determinar ahora cómo ocurrió exactamente la maniobra y si el conductor del minibús tuvo responsabilidad directa en el accidente. También intentan reunir imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de automovilistas que circulaban por el lugar al momento del hecho.

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