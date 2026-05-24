Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

Accidente acceso sur de la ciudad ( imagen generada con IA)

Un fuerte accidente de tránsito volvió a generar preocupación en el Acceso Sur de la capital jujeña. El hecho ocurrió sobre Ruta Nacional 9 y tuvo como protagonistas a una motocicleta y un minibús que, según denunciaron testigos, encerró al rodado menor y desencadenó el choque.

Cómo fue el accidente en Ruta 9 De acuerdo con las primeras versiones, el minibús habría realizado una maniobra imprudente mientras circulaba por uno de los sectores más transitados del Acceso Sur. La motocicleta terminó perdiendo estabilidad y sus ocupantes cayeron violentamente sobre el asfalto.

Personal policial y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para asistir a las personas heridas y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente reducido durante varios minutos.

Preocupación por los constantes accidentes Vecinos y conductores volvieron a reclamar mayores controles y más seguridad vial en el Acceso Sur, una zona donde en los últimos meses se registraron múltiples siniestros, muchos de ellos protagonizados por motos y vehículos de gran porte. Investigan la responsabilidad del conductor Las autoridades buscan determinar ahora cómo ocurrió exactamente la maniobra y si el conductor del minibús tuvo responsabilidad directa en el accidente. También intentan reunir imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de automovilistas que circulaban por el lugar al momento del hecho.

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